¿Se debería prohibir la cría y venta de mascotas en Colombia? congresistas explican la propuesta
Las senadoras Esmeralda Hernández y Andrea Padilla hablaron en 6AM W sobre la iniciativa que busca frenar la comercialización de animales de compañía.
¿Se puede prohibir cría y venta de perros y gatos en Colombia? Congresistas explican proyecto de ley
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo.
Escuchar las entrevistas completas:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....