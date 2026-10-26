Operativos policiales en Cartagena permitieron captura de 36 personas

La Policía Nacional, a través de la Policía Metropolitana de Cartagena, continúa fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana.

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En la últimas horas fueron capturadas 36 personas por diferentes delitos, dos de ellas mediante orden judicial, como resultado de los procedimientos adelantados por las unidades policiales en distintos sectores de la ciudad. Entre los capturados se encuentran (01) por el delito de homicidio, (04) por porte ilegal de armas de fuego, (05) por hurto en diferentes modalidades, (09) por tráfico de estupefacientes y (17) detenidos por otros delitos,

En el marco de las intervenciones policiales se incautaron siete armas de fuego; asimismo, se decomisaron más de 40 cartuchos de diferentes calibres, tres proveedores, 105 armas cortopunzantes y 2128 gramos de estupefacientes (entre marihuana, base de coca, cocaína, bazuco y tusi). Con estas acciones se evitó la comercialización de más de 18 000 dosis en el mercado ilegal del microtráfico en las calles de la capital y su área metropolitana.

También se inmovilizaron 33 vehículos y se impusieron 228 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre las conductas más recurrentes se encontraron el consumo y porte de estupefacientes en el espacio público, el porte de armas o elementos cortopunzantes, la participación en riñas y el irrespeto a las autoridades de policía.

Asimismo, se recibieron 2867 llamadas a la línea de emergencia 123, de las cuales 2732 fueron inoficiosas, 77 estuvieron asociadas a riñas y 58 se debieron a perturbaciones a la tranquilidad. Por otra parte, se verificaron los antecedentes de 15 823 personas y se solicitaron los de 9876 vehículos. Finalmente, dentro de los controles para contrarrestar el hurto de celulares, se logró verificar el IMEI de 2119 equipos de diferentes marcas y gamas.

Estos resultados hacen parte de las estrategias institucionales orientadas a contrarrestar los factores que afectan la seguridad, prevenir la comisión de conductas delictivas y brindar mayor tranquilidad a los habitantes de Cartagena.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y la tranquilidad, a través de las líneas y canales oficiales.