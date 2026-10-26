IPCC proyecta más de $17.900 millones en presupuesto para año 2027

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) expuso ante el Concejo Distrital los balances de ejecución del año en curso y las proyecciones financieras orientadas a fortalecer la agenda cultural y la preservación del patrimonio en el Distrito.

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Durante la jornada, el IPCC destacó que, con corte al 15 de septiembre alcanzó una ejecución presupuestal global del 78,23 % sobre un presupuesto definitivo de $47.483 millones, incluyendo recursos de inversión y funcionamiento. Este resultado responde a la programación financiera y las prioridades institucionales de la vigencia 2026. Por concepto de inversión, se ejecutaron $32.501 millones (80,16 %), que a la fecha han sido destinados al fortalecimiento y gobernanza cultural, estímulos, fomento, y a la salvaguardia del patrimonio material e inmaterial de Cartagena.

Con miras al próximo año, se sustentó un proyecto de presupuesto para la vigencia 2027 por un total de $17.907.364.669 de pesos. De este monto, $10.596.855.398 estarán dirigidos a gastos de inversión, asegurando la continuidad de la formación artística, los proyectos comunitarios y la atención integral a poblaciones etnoculturales.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, reafirmó la importancia de respaldar al sector cultural con recursos claros y oportunos que permitan consolidar escenarios de participación, formación y dignificación para los hacedores del arte en todas las localidades.

Por su parte, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, resaltó el compromiso institucional de garantizar una gestión transparente y volcada hacia el bienestar de las comunidades.

“Nuestro propósito fundamental es asegurar que cada peso asignado se traduzca en oportunidades reales para nuestros artistas, en la protección rigurosa de nuestro patrimonio y en el fortalecimiento de la vida cultural en los barrios y corregimientos. Este presupuesto nos permitirá dar continuidad a las metas trazadas y seguir consolidando una oferta cultural incluyente y viva para todos los cartageneros”, afirmó Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.