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Hay que aceptar las urnas y el Congreso deberá buscar consensos económicos con Lula: Eduardo Gomes

Eduardo Gomes, vicepresidente del Senado Federal de Brasil, presidente del Partido Liberal y aliado político de Jair Bolsonaro, analizó en 6AM W los resultados de las elecciones presidenciales, la ampliación de horario de votación y los desafíos que enfrentará Luiz Inácio Lula da Silva.

El dirigente consideró que el resultado electoral estuvo relacionado con la capacidad de movilización de las campañas y destacó que el Congreso Nacional seguirá teniendo una composición mayoritariamente de centro y derecha, un escenario que obligará al Ejecutivo a buscar acuerdos para avanzar en su agenda.

Eduardo Gomes analizó el resultado electoral en Brasil

Consultado sobre si el episodio de los nueve dedos durante el debate presidencial pudo haberle costado la presidencia a Jair Bolsonaro, Gomes reconoció que los acontecimientos de la recta final de la campaña pudieron influir en la percepción de los electores.

“En el episodio de los nueve dedos, Flávio Bolsonaro tuvo la oportunidad, todavía en el mismo debate, de disculparse”, señaló.

El senador agregó que, durante una campaña tan disputada, los hechos pueden adquirir mayor relevancia. Sin embargo, insistió en que las diferentes corrientes políticas mantienen capacidad de competencia en Brasil.

“Es evidente que en la fase final de la campaña, una campaña muy reñida, todas las cosas pueden ser potencializadas, pero creemos que el país sigue con fuerzas a la derecha y a la izquierda y al centro, muy competitivas”, afirmó.

Gomes también expresó su expectativa de que el resultado electoral permita reducir la confrontación política y concentrar los esfuerzos en las necesidades económicas de la población.

¿Por qué cuestionan la ampliación del horario de votación?

Durante la entrevista, el vicepresidente del Senado también respondió sobre las críticas de algunos dirigentes del Partido Liberal a la decisión de ampliar dos horas la jornada electoral.

Las campañas de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro habían solicitado la extensión del horario por dificultades relacionadas con el transporte público y las fuertes lluvias, respectivamente.

Gomes explicó que, según lo que había podido conocer, la discusión no se limitaba a la ampliación del tiempo para votar, sino también al procedimiento utilizado para adoptar la medida.

“Aunque parezca un asunto técnico, normal, eso nunca había ocurrido en una elección en cualquier ciudad, en cualquier estado del Brasil”, manifestó.

El senador aclaró que todavía no había tenido acceso a los documentos necesarios para evaluar técnicamente la decisión y determinar el origen de la controversia.

No obstante, consideró que las autoridades electorales debían resolver las discusiones para cerrar el proceso y permitir que el país avanzara después de las elecciones.

“Tenemos que aceptar el resultado de las urnas dentro de lo que consideramos que fue obtenido de manera legal”, afirmó Gomes.

Congreso de derecha tendrá que buscar acuerdos con Lula

Sobre la relación entre el gobierno de Lula da Silva y un Congreso con mayoría de centro y derecha, Gomes sostuvo que las diferencias ideológicas continuarán presentes en el debate político brasileño.

Sin embargo, señaló que será necesario construir consensos, especialmente en los asuntos económicos que afectan al país.

“Entiendo que el Congreso va a necesitar encontrar un espacio de consenso para medidas emergenciales, principalmente aquellas que vayan sobre la economía”, aseguró.

Entre los asuntos que mencionó están las reformas que siguen en discusión, el fortalecimiento de las condiciones de crédito y la posibilidad de contar con tasas de interés más competitivas.

Gomes también destacó que el Congreso brasileño ha mantenido una orientación reformista durante diferentes administraciones presidenciales.

“El Congreso en los últimos 20 años en Brasil tiene ese perfil reformista, tanto en el gobierno del presidente Dilma como en el gobierno del presidente Bolsonaro, y ahora ya en el cuarto mandato del presidente Lula”, explicó.

Eduardo Gomes pide menos confrontación política en Brasil

Finalmente, el senador insistió en que el país necesita avanzar hacia una etapa de menor polarización, en la que las fuerzas políticas puedan concentrarse en responder a las necesidades de los ciudadanos.

“Lo que esperamos ahora es que sea posible un momento de menos disputa política y una preocupación con las necesidades económicas del país”, expresó.

Para Gomes, el reto será encontrar puntos de encuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo, pese a sus diferencias ideológicas, para impulsar medidas económicas y contribuir a una mayor estabilidad política después de las elecciones.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: