Caso Deicy Jiménez: Procuraduría abrió indagación a exfuncionarios del gobierno Petro

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa para esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de mujeres en diferentes entidades del Estado, así como posibles conductas de acoso y violencia basada en género.

La decisión, adoptada el 26 de octubre de 2026, busca establecer quiénes serían los responsables de los hechos denunciados y determinar si existen elementos para avanzar en una investigación disciplinaria.

¿Qué investigará la Procuraduría?

En el marco de la indagación, el Ministerio Público busca esclarecer posibles extralimitaciones de funciones, situaciones de acoso y violencia basada en género, así como eventuales anomalías en la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios.

La actuación se adelanta contra funcionarios por determinar. Por ahora, la apertura de la indagación previa no implica que se haya establecido la responsabilidad disciplinaria de alguna persona.

Cinco entidades deberán entregar información

Como parte de las diligencias, la Procuraduría solicitó información a cinco entidades:

El Congreso de la República, a través de la Dirección General Administrativa El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); El Ministerio del Interior La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada La Superintendencia Nacional de Salud.

Entre los requerimientos se encuentra la entrega de información sobre mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios desde 2019, junto con los documentos contractuales, valores, objetos y actividades pactadas, según corresponda a cada entidad.

En el caso del Dapre, la entidad también deberá informar quiénes ocuparon cargos directivos entre 2019 y el 6 de agosto de 2026, además de suministrar los datos solicitados sobre la contratación de mujeres durante ese periodo.

La Procuraduría también requirió información relacionada con los contratos que figuren a nombre de Deicy Jiménez en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).