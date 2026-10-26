Bolívar clasificó a Juegos Nacionales en Sóftbol masculino

En una dura competencia la selección Bolívar de sóftbol, rama masculina, clasificó a los Juegos Nacionales, que se celebrarán en Sucre y Córdoba en el año 2027.

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La novena dirigida por el Manager Luis Barbosa consiguió 4 victorias en 6 salidas del Grupo B en el torneo realizado en la ciudad de Montería. El líder al final del grupo B fue Bogotá con 5-0. A los bolivarense les correspondió un repechaje con Risaralda y ganó 8 carreras a 0, para ratificar su clasificación a la máxima justa nacional del año entrante.

El pelotero Eduardo Cuesta fue uno de los más destacados del equipo bolivarense en materia ofensiva.

La Liga de Sóftbol de Bolívar, que preside Antonio Quinto Guerra, agradece a todos los jugadores y cuerpo técnico por su esfuerzo en el campo de juego y al Instituto Departamental de Recreación y Deportes IDERBOL, por el apoyo a la delegación que se destaca por su nómina de puros peloteros colombianos, sin deportistas nacionalizados y aspira a realizar un plan intenso de preparación con miras a volver a las posiciones de pódium en el concierto nacional del sóftbol masculino.