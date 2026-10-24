Resultados Lotería de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto HOY 23 de octubre de 2026

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional TeleAntioquia o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Este mismo día juegan las Loterías de Santander y Risaralda.

Resultados Lotería de Medellín HOY viernes 23 de octubre de 2026

Este viernes 23 de octubre de 2026 se jugó la Lotería de Medellín por un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

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Este es el resultado del sorteo 4857 por el premio mayor de la Lotería de Medellín:

Resultados de la Lotería de Santander HOY viernes 23 de octubre de 2026

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del canal regional TRO o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Risaralda. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

Este 23 de octubre de 2026 se jugó el nuevo sorteo de la Lotería de Santander.

El ganador del premio mayor de la Lotería de Santander es:

Resultados Lotería de Risaralda HOY viernes 23 de octubre de 2026

La Lotería de Risaralda se juega todos los viernes a las 11:00 de la noche, y puede verla por medio del canal regional Telecafé o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juegan las Loterías de Medellín y Santander. Si el día cae festivo, el sorteo se moverá a otro día de la semana.

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Este viernes 16 de octubre de 2026 se jugó la Lotería de Risaralda por un premio mayor de 2.333 millones de pesos.

El resultado del sorteo 2970 por el premio mayor de la Lotería de Risaralda es:

Resultados de MiLoto hoy viernes 23 de octubre de 202 6

Este 23 de octubre de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto.