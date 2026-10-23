Copa Libertadores Femenina 2026: rivales, fecha y hora en cuartos de final para Santa Fe y Cali
Los equipos colombianos no decepcionaron y dieron el salto a la fase final del certamen continental.
La Copa Libertadores Femenina 2026 entró en su recta definitiva. Tras una intensa primera fase, ocho equipos consiguieron su tiquete rumbo a los cuartos de final, instancia que contará con la presencia de los equipos colombianos: Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.
El cuadro cardenal avanzó de ronda como segundo del Grupo A, tras sumar 6 puntos, 3 menos que el líder absoluto Corinthians. Por su parte, el elenco vallecaucano cerró la fase como puntero del Grupo D con 7 unidades de 9 posibles.
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Equipos clasificados a los cuartos de final de la Libertadores Femenina
- Corinthians (BRA)
- Independiente Santa Fe (COL)
- Palmeiras (BRA)
- Dragonas (ECU)
- Cruzeiro (BRA)
- Olimpia (PAR)
- Deportivo Cali (COL)
- Libertad (PAR)
Rival, fecha y hora en cuartos de final para Santa Fe
Independiente Santa Fe se enfrentará con Palmeiras el próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 3 de la tarde (hora colombiana), por los cuartos de final de la Libertadores Femenina 2026. En caso de avanzar de ronda se enfrentará con el ganador de Corinthians y Dragonas.
Rival, fecha y hora en cuartos de final para Cali
Deportivo Cali se medirá con Olimpia el domingo 25 de octubre, desde las 3 de la tarde (hora colombiana), por los cuartos de final de la Libertadores Femenina 2026. En una eventual siguiente fase, el Azucarero enfrentará al vencedor de la llave Cruzeiro vs Libertad.
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...