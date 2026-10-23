Copa Libertadores Femenina 2026: rivales, fecha y hora en cuartos de final para Santa Fe y Cali / @LeonasSantaFe

La Copa Libertadores Femenina 2026 entró en su recta definitiva. Tras una intensa primera fase, ocho equipos consiguieron su tiquete rumbo a los cuartos de final, instancia que contará con la presencia de los equipos colombianos: Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

El cuadro cardenal avanzó de ronda como segundo del Grupo A, tras sumar 6 puntos, 3 menos que el líder absoluto Corinthians. Por su parte, el elenco vallecaucano cerró la fase como puntero del Grupo D con 7 unidades de 9 posibles.

Le puede interesar: Revelaron la oferta que habría presentado Santa Fe para comprar a Franco Fagúndez ¿De qué se trata?

Equipos clasificados a los cuartos de final de la Libertadores Femenina

Corinthians (BRA)

Independiente Santa Fe (COL)

Palmeiras (BRA)

Dragonas (ECU)

Cruzeiro (BRA)

Olimpia (PAR)

Deportivo Cali (COL)

Libertad (PAR)

Rival, fecha y hora en cuartos de final para Santa Fe

Independiente Santa Fe se enfrentará con Palmeiras el próximo sábado 24 de octubre, a partir de las 3 de la tarde (hora colombiana), por los cuartos de final de la Libertadores Femenina 2026. En caso de avanzar de ronda se enfrentará con el ganador de Corinthians y Dragonas.

Rival, fecha y hora en cuartos de final para Cali

Deportivo Cali se medirá con Olimpia el domingo 25 de octubre, desde las 3 de la tarde (hora colombiana), por los cuartos de final de la Libertadores Femenina 2026. En una eventual siguiente fase, el Azucarero enfrentará al vencedor de la llave Cruzeiro vs Libertad.