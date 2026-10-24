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24 oct 2026 Actualizado 21:45

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Fútbol

Santa Fe vs Once Caldas: fecha, hora y estadio para el partido de cuartos de final en Copa Colombia

DIMAYOR por fin anunció la programación del duelo copero.

Santa Fe vs Once Caldas: fecha, hora y estadio para el partido de cuartos de final en Copa Colombia / Colprensa

Santa Fe vs Once Caldas: fecha, hora y estadio para el partido de cuartos de final en Copa Colombia / Colprensa

Santa Fe vs Once Caldas: fecha, hora y estadio para el partido de cuartos de final en Copa Colombia / Colprensa
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DIMAYOR anunció este sábado 24 de octubre la programación correspondiente a los cuartos de final de la Copa Colombia entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, único encuentro de esta fase que se encontraba pendiente.

Es preciso recordar que esta llave demoró en programarse debido a la participación del cuadro cardenal en la Copa Sudamericana y posteriormente por el mal estado de la gramilla del Estadio El Campín.

Superado lo anterior, y con la nesidad de definir lo antes posible al último cuartofinalista, por fin se pudo definir la fecha y hora de este duelo, que por cierto se tendrá que jugar en el Metropolitano de Techo por el concierto de Ryan Castro que habrá en El Campín.

Fecha, hora y estadio para el partido Santa Fe vs Once Caldas

El partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, válido por los cuartos de final de la Copa Colombia 2026, está programado para el domingo prim ero de noviembre a partir de las 8:15 de la noche.

El vencedor de este duelo se enfrentará en las semifinales del certamen a Atlético Nacional, que viene de vencer en su respectivo cruce al Independiente Medellín por 3-2 y busca su cuarta consagración de manera consecutiva.

Es preciso recordar que para esta nueva instancia vuelve el formato con partidos ida y vuelta.

Llaves semifinales de la Copa Colombia 2026

  • América de Cali vs Internacional de Bogotá
  • Atlético Nacional vs Santa Fe / Once Caldas
Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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