Qué falta para que Yeison Guzmán sea adquirido por el América: esto reveló su director deportivo

América de Cali comienza a definir aspectos importantes de su plantel, con el objetivo de mantener una base de jugadores para las próximas temporadas.

Uno de los casos que genera expectativa es el de Yeison Guzmán, su futuro contractual fue aclarado por Iván Vélez, director deportivo del club, en una entrevista con El Vbar.

Le puede interesar: Álvaro Montero: Mientras todos celebraban el paso a la final, yo veía el partido de Millonarios

El directivo confirmó que el futbolista ya cumplió las condiciones establecidas para activar la compra obligatoria de sus derechos deportivos, por lo que la operación se hará efectiva de acuerdo con lo pactado en el contrato.

“En cuanto a Yeison, hay una compra obligatoria. Ya cumplió todos los objetivos que están dentro del contrato, así que eso automáticamente se hace efectivo”, explicó Vélez durante la entrevista.

De esta manera, América avanzará con la adquisición del jugador, en una operación que hace parte de la planificación de la institución para consolidar al “10” escarlata en la nómina de cara a las próximas temporadas.

Renovaciones en el plantel

Durante la conversación, Vélez también se refirió a la situación contractual de otros futbolistas. Sobre Dani Rosero y Cristian Tobar, señaló que ambos han tenido un buen semestre y expresó su expectativa de que terminen la temporada de la mejor manera.

En cuanto a Tomás Ángel, el director deportivo desmintió los rumores sobre una posible salida y aclaró que el delantero tiene dos años más de contrato con el equipo. “Lo de Tomás sí es totalmente falso, tiene dos años de contrato con nosotros”, afirmó el dirigente.

El objetivo de América, según explicó Vélez, es conservar entre el 80 % y el 90 % de la nómina, con el propósito de dar continuidad al proyecto deportivo y evitar cambios profundos en la plantilla.

Lea también: Santa Fe vs Once Caldas: fecha, hora y estadio para el partido de cuartos de final en Copa Colombia

El futuro de David González

Otro de los temas abordados fue la continuidad del entrenador David González. Vélez manifestó su satisfacción con el trabajo del cuerpo técnico y recordó la evolución del equipo desde la temporada anterior, cuando pasó de ocupar los últimos lugares a competir por la clasificación.

El director deportivo explicó que el contrato del entrenador contempla una cláusula de renovación automática en caso de conseguir la clasificación a un torneo internacional.

“Si hay una clasificación a torneos internacionales, automáticamente tiene una renovación”, señaló.

América continúa compitiendo en la Liga Colombiana y en la Copa Colombia, con la intención de cerrar la temporada con resultados que respalden el proyecto del conjunto vallecaucano.