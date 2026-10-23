Vive Expo lo lleva a una experiencia con Prisa Media
Gane una entrada doble para una experiencia con Prisa Media y Vive Expo. Acá le contamos todos los detalles.
Vive Expo 2026 lo invita a vivir la música de cerca, en el formato más especial de la marca Bésame. Participe en menos de un minuto y compita por una entrada doble para uno de los próximos Íntimos de Bésame de este año.
¿Cómo participar?
Ingrese a la experiencia digital de Vive Expo y descubra cuál es su espacio ideal según su estilo de vida.
Al terminar, complete su registro en el siguiente formulario:
Tenga en cuenta que la entrada doble es válida para uno de los próximos Íntimos de Bésame programados en 2026, según disponibilidad. Actividad para mayores de 18 años, sujeta a términos y condiciones.
¡Registre sus datos aquí y prepárese para vivir la experiencia!