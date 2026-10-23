“Uno transmite con el ejemplo”: el mensaje que da el profesor invidente Carlos Romero

En diálogos con 6 AM W, habló Carlos Romero profesor y abogado que perdió la vista a la corta edad de los 12 años, cuenta que este próximo 5 de noviembre tendrá un conferencia en El Cubo de Colsubsidio titulada ‘Buscando entre paisajes la felicidad’

Esta conferencia surge, desde que sus papás le cuentan que desde los 6 meses de edad empieza a perder la vista parcialmente, lo que le dificulta crecer como un niño normal, hasta que cumple 12 años, donde pierde por completo la visión y cuenta que tuvo que adaptarse a su nueva realidad, luego de tener varias crisis emocionales.

En esta conferencia, hablará de eso, de cómo se ha superado personalmente, haciendo lo que ama, educando y siendo abogado, contará a su vez como ha encontrado la felicidad en su día a día, sirviendo y enseñando a los demás.

“Era una época en la que no existía el peligro, y disfruté muchísimo ese paisaje, fui muy feliz, entonces, después de muchos años, después de haber cursado todos mis estudios sin ver, porque realmente yo pierdo la vista a los 12 años, y retomo todos mis estudios estando totalmente ciego, entonces comencé a preguntarme, pues, ¿Cómo seguir adelante? Porque quedé en la oscuridad total..." Menciona Romero respecto a lo que va a hablar en la conferencia.

La conferencia estará abierta para todo público y la forma de conseguirlas es a través de la plataforma de Tuboleta.com, como ‘Buscando entre paisajes la felicidad’ en el Cubo de Colsubsidio.

“Yo siempre he considerado que un profesor no solo transmite conocimiento, sino que también transmite con su ejemplo muchas enseñanzas”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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