Netanyahu anunció gran operación en Cisjordania tras ataque a dos soldados israelíes en Hebrón

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el viernes que el ejército lanzará operaciones de gran envergadura, incluida la evacuación de habitantes palestinos, en respuesta al ataque que mató a dos soldados israelíes en Hebrón, en el sur de Cisjordania ocupada.

Los dos militares, de 20 y 23 años, murieron en un ataque perpetrado por dos hombres armados, informó el ejército israelí. Otros tres soldados resultaron heridos leves. Los dos atacantes fueron abatidos.

Durante una visita a Hebrón, Netanyahu afirmó que, en el barrio de donde procedían los autores del ataque, las fuerzas israelíes “evacuarán a los residentes e irán casa por casa”.

Tanto Netanyahu como el ministro de Defensa, Israel Katz, compararon las operaciones previstas con las llevadas a cabo en los campamentos de refugiados del norte de Cisjordania, como Yenín y Tulkarem.

En esas zonas, el ejército israelí desplazó a más de 30.000 personas y realizó operaciones devastadoras, con despliegue de vehículos blindados e incluso un ataque aéreo a finales de agosto en Yenín.

“Aplicaremos el modelo ofensivo y exitoso que hemos puesto en práctica en los campamentos de refugiados urbanos”, declaró Netanyahu en un mensaje de vídeo en el que apareció con chaleco antibalas.

Por su parte, Katz escribió en X que “el modelo del campamento de refugiados de Yenín llega a Hebrón” y aseguró que los barrios de donde salieron los atacantes serán evacuados y que sus “infraestructuras terroristas” serán destruidas.

Además de las operaciones en Hebrón, Netanyahu anunció que podría lanzar una campaña militar en Cisjordania de una amplitud inédita en seis décadas.

“El ministro de Defensa y yo estamos considerando una operación de gran envergadura en Cisjordania, como no ha habido desde la Guerra de los Seis Días” en 1967, afirmó.

“El ejército está preparado para ejecutarla y decidiremos el momento adecuado”, añadió, a cuatro días de unas elecciones legislativas cruciales para su continuidad política.