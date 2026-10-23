Hombres armados robaron bodega de refrescos en Arjona, Bolívar

El atraco se registró en una bodega distribuidora de refrescos ubicada en la calle Junín, sector Dilia Buendía del municipio de Arjona. Según la información preliminar, cuatro hombres llegaron al lugar.

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Dos se quedaron en la puerta vigilando y dos ingresaron con armas de fuego intimidando y amenazando de muerte a las personas que se encontraban dentro, advirtiendo que si se movían o corrían atentarían contra sus vidas.

De esta forma lograron tomar el control de la situación y llevaron a las víctimas hacia un patio para poder ejecutar el robo. En imágenes que circulan del hecho se observa a uno de los delincuentes con un bolso, sacando el producido del día y teléfonos celulares.

A una preventista le hurtaron su herramienta tecnológica de trabajo, el dispositivo donde se lleva el control de las ventas. Las autoridades aún no entregan reporte oficial sobre lo ocurrido. La comunidad hace un llamado urgente para reforzar la seguridad, ante la modalidad que se viene presentando en el municipio.