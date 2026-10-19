“Mi tenis ha evolucionado mucho”: Camila Osorio tras terminar su 2026 por molestias en la espalda

María Camila Osorio, la mejor tenista colombiana de la actualidad y ubicada en el puesto 68 del ranking de la WTA al momento de la entrevista, confirmó que su temporada profesional de 2026 llegó a su fin. En diálogos con Caracol Radio, la tenista de 24 años hizo un balance positivo de su temporada y habló de sus planes para 2027, con el Abierto de Australia como uno de sus primeros objetivos.

La cucuteña explicó que las molestias en la espalda la obligaron a detener su calendario competitivo y regresar antes de lo previsto, pese a que atravesaba un buen momento deportivo.

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La espalda obligó a terminar el año antes de tiempo

Osorio explicó que todavía siente molestias y que se encuentra en proceso de recuperación de cara a la próxima temporada.

“Ahora mismo, pues con la molestia todavía en la espalda. Tengo que parar unos días. Estoy en exámenes, en pruebas”, contó la colombiana, quien también señaló que está trabajando junto con su equipo médico y su fisioterapeuta para manejar mejor este tipo de situaciones.

Un balance positivo pese a las lesiones

A pesar de no haber terminado como esperaba, Osorio valoró el crecimiento que ha tenido durante la temporada y destacó la regularidad que consiguió en diferentes torneos.

“Creo que estoy jugando mucho mejor. Mi tenis ha avanzado mucho en este último año. He tenido mejores resultados en los torneos más grandes”, afirmó.

La cucuteña también explicó que ha logrado desarrollar un estilo más agresivo y mantener un nivel competitivo durante más semanas, algo que considera uno de los principales avances frente a temporadas anteriores.

“Estoy jugando un tenis mucho más agresivo de lo que venía haciendo en los últimos años... He tenido mejores resultados en los torneos más grandes, lo cual es es algo muy bueno y como todo, pues es una línea ascendente”, aseguró, convencida de que la continuidad del trabajo puede acercarla a resultados más importantes.

Osorio también habló de la posibilidad de competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Sin embargo, aclaró que su participación dependerá de cómo avance la temporada y de las decisiones que tome para priorizar su posición en el ranking de la WTA.

La medalla de oro panamericana puede representar una vía de clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que será una posibilidad que deberá evaluar junto con su equipo.