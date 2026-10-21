¿Más impuestos para las llantas chinas? Gobierno evalúa aranceles de hasta el 167%

El Ministerio de Comercio evalúa la posibilidad de imponer derechos antidumping de hasta el 167 % a las importaciones de llantas para buses y camiones procedentes de China, tras una solicitud de Goodyear, empresa que busca proteger la producción nacional frente a la competencia extranjera.

La eventual medida está generando preocupación entre importadores y representantes del sector cauchero, quienes advierten que un incremento de esta magnitud podría elevar los costos operativos de los transportadores y trasladarse al precio de los bienes y servicios que consumen los colombianos.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Sonia Roa, country manager de la fábrica de llantas Aeolus Tyre, y Fernando García Rubio, director ejecutivo de la Confederación Cauchera Colombiana plantearon sus argumentos frente a la decisión que deberá tomar el Gobierno.

Sobrecostos de hasta $890.000 millones para los transportadores

Sonia Viviana Roa advirtió que la imposición de los aranceles tendría consecuencias sobre diferentes sectores de la economía, debido a la dependencia del transporte terrestre para movilizar mercancías y pasajeros.

“Ellos han calculado que el impacto sobre los costos de los transportadores podría subir hasta 890.000 millones de pesos en un año”, afirmó Roa, al referirse a las estimaciones de Fedetranscarga.

La representante de la empresa fabricante asegura que los efectos no se limitarían al transporte de carga, sino que alcanzarían actividades como la agricultura, la construcción, el sector de hidrocarburos y el transporte público urbano e intermunicipal.

Roa también defendió la capacidad tecnológica de los fabricantes chinos y aseguró que la diferencia de precios no necesariamente significa que exista competencia desleal.

“No se trata de una competencia desleal, sino de una economía de escala que China, como país, y con su estructura, está desarrollando y ofrece este tipo de productos”, explicó.

Sector cauchero pide equilibrio para proteger la producción nacional

Por su parte, Fernando García Rubio reconoció la importancia de proteger la industria nacional y la cadena productiva del caucho natural, de la que dependen productores campesinos en distintas regiones del país.

Sin embargo, advirtió que la magnitud del arancel propuesto podría tener efectos importantes sobre los costos logísticos.

“Un incremento del 167 por ciento es extremadamente alto. Me parece que hay que tener un análisis mucho más responsable del ejercicio”, manifestó.

García Rubio explicó que la producción nacional de llantas también contribuye al desarrollo del sector agrícola, pues demanda materias primas producidas en Colombia.

“Estamos de acuerdo en proteger la empresa que promueve toda nuestra cadena, pero obviamente que muy, muy equilibrados en esta decisión”, agregó.

El dirigente gremial propuso abrir una mesa de trabajo con el Ministerio de Comercio para analizar los beneficios y los posibles impactos de la medida antes de adoptar una decisión definitiva.

¿Puede Colombia abastecer la demanda de llantas?

Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue la capacidad de la industria nacional para atender las necesidades del mercado colombiano si se encarecen las importaciones.

Roa afirmó que en Colombia se utilizan alrededor de 110 referencias de llantas, debido a las diferencias de topografía y a las necesidades de los vehículos que circulan por carreteras, terrenos montañosos y vías fuera de carretera.

“En ese caso, la producción nacional no tiene la capacidad de cubrir todo este abanico de productos que el país requiere”, sostuvo.

Por esa razón, consideró que las importaciones permiten complementar la oferta disponible para los transportadores colombianos.

García Rubio, en cambio, señaló que una mayor protección comercial podría incentivar la instalación de nuevas fábricas en el país y fortalecer la producción local. No obstante, insistió en que la decisión debe considerar tanto las oportunidades industriales como sus consecuencias económicas.

“Yo sí creo que es necesario hacer una mesa de trabajo con el Ministerio de Comercio y establecer ese equilibrio estratégico”, afirmó.

Una decisión pendiente del Ministerio de Comercio

La discusión enfrenta dos preocupaciones: la necesidad de proteger la producción nacional y a los campesinos vinculados a la cadena del caucho, y el riesgo de que un encarecimiento de las llantas aumente los costos de operación de los transportadores.

¿Que son los derechos antidumping?

Vale la pena recordar que los derechos antidumping son medidas comerciales que buscan contrarrestar importaciones que ingresan a precios muy bajos considerados desleales. Es decir que además del arancel establecido, los las importaciones de China podrían subir de precio para proteger la producción nacional.