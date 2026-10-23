Las 10 entidades a las que más les quitaron recursos del Presupuesto de 2026, tras decreto

El Gobierno expidió el decreto 1585 de 2026 para recortar en $ 13,8 billones el presupuesto de 2026. Esto significa que entidades como ministerios, agencias, entre otros, tendrán menos recursos para lo que resta del año.

La reducción, que inicialmente había sido anunciada por $ 21,9 billones, terminó siendo de $ 13,8 billones y está dividida así:

$3 billones menos en funcionamiento: reducción de contratos de prestación de servicios y eliminación de compras innecesarias.

$4 billones menos en el servicio de la deuda, gracias a la mejora en la tasa de cambio.

$6,8 billones menos en contratación que no alcanzará a ejecutarse o que no responde a las prioridades nacionales.

Las 10 entidades con mayores recortes

Entre tanto, las entidades que tiene un mayor impacto por el monto de la reducción son:

Aeronáutica Civil: $949.143 millones Registraduría Nacional del Estado Civil: $775.000 millones Rama Judicial: $696.496 millones Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): $393.306 millones Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: $366.845 millones Ministerio del Trabajo: $269.814 millones Ministerio del Interior: $261.862 millones Fiscalía General de la Nación: $260.600 millones

Estos son algunos de los sectores con mayores aportes a la reducción del gasto y concentran aproximadamente $5,78 billones, lo que representa cerca del 42 % del ajuste total.

Pero además, la lista la completan:

9. Superintendencia de Notariado y Registro ($258.610millones)

10. Ministerio de Hacienda ($251.880 millones)

11. Departamento Nacional de Planeación ($249.550 millones)

12. Presidencia de la República ($191.670 millones).

También contribuyeron el Ministerio de Minas y Energía ($180.860 millones), la Procuraduría General de la Nación ($160.000 millones), la Agencia Nacional de Hidrocarburos ($155.380 millones) y la Superintendencia Nacional de Salud ($117.580 millones).

Entre tanto, a la JEP le quitaron $ 19.743 millones de pesos.