Cuánto es lo mínimo y máximo que puede ahorrar en BEPS 2026 Topes y flexibilidad explicada

Los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), son un programa de ahorro voluntario en Colombia, administrado por Colpensiones, diseñado para proteger a las personas de bajos recursos que no alcanzan a cotizar o pensionarse por el sistema tradicional.

Se puede comenzar a realizar sus ahorros desde el momento que se inscriba al programa, solo deberá efectuar sus consignaciones en los puntos autorizados por Colpensiones.

Para inscribirse al programa, solo requiere de su documento de identidad, proporcionar su fecha de nacimiento y el monto a consignar.

¿Cuál es el monto máximo anual establecido?

El monto máximo si en un año llegas a superar el tope máximo de $2.450.000, el dinero extra no se pierde; se abona automáticamente como ahorro para el año siguiente.

Aparte de eso, el estado te otorga un subsidio del 20% sobre los ahorros que realices, siempre y cuando cumplas con los requisitos del programa.

¿Cuál es el monto del ahorro mínimo establecido?

El vinculado puede ahorrar desde $20.000 y puede hacer durante el día varias transacciones en los puntos de recaudo autorizados. Lo importante que tenga el hábito del ahorro y la certeza de estar construyendo el capital que le permitirá tener un futuro con bienestar.

¿Se puede incrementar el monto para los años siguientes?

según lo establecido en el Capítulo III Artículo 4 del decreto 0604 de 2013. Siendo Colpensiones la administradora de BEPS y las diferentes redes contratadas para prestar el servicio de recaudo, las responsables de informar a la persona que ha alcanzado el monto máximo anual permitido de ahorro en cada vigencia y que no podrá seguir realizando aportes para ese mismo año. Por lo anterior, el vinculado no podrá incrementar el valor del ahorro para los años posteriores de manera voluntaria.

La rentabilidad que se obtengan de los ahorros puede variar de acuerdo con las condiciones del mercado, según el Decreto 604 de 2013, que establece como un incentivo puntual el garantizar el poder adquisitivo, que consiste en que los ahorros ahorrados no se verán disminuidos por el transcurso del tiempo en que estuvieron administrados por Colpensiones.

Cabe recordar que este ahorro para la vejez es voluntario y flexible, es decir que lo puede realizar según sus capacidades económicas. El monto máximo de ahorro al Programa es de $2.450.000, cifra establecida para el presente año (2026) y puede hacer su ahorro desde $20.000. Entre más ahorre mayores beneficios recibe.

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