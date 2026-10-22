Yamil Arana aumenta presupuesto para fortalecer la participación juvenil en 2027

El gobernador Yamil Arana Padauí respaldó su solicitud de incrementar los recursos destinados al desarrollo de sus actividades e iniciativas, por lo que el presupuesto proyectado para juventud pasará de $300 millones a $500 millones para la vigencia 2027.

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La propuesta fue presentada por los representantes del sistema de participación juvenil durante el Consejo de Política Social, encabezado por el mandatario en el Palacio de La Proclamación, donde se revisaron los avances y desafíos del departamento en materia de salud, educación, infraestructura, deporte, atención a víctimas, derechos de las mujeres, niñez y juventud, entre otros asuntos prioritarios.

El planteamiento de los jóvenes estuvo orientado a contar con mayores recursos para cumplir sus funciones, llegar a los municipios, escuchar las necesidades de sus comunidades y promover una participación más activa en la construcción de las políticas públicas departamentales.

“En este Gobierno creemos que los jóvenes deben tener voz y, sobre todo, oportunidades reales para que sus ideas se conviertan en acciones. Por eso, cuando nos presentan propuestas que buscan fortalecer su participación y acercar las instituciones a las comunidades, tenemos que escucharlos y buscar la manera de hacerlas posibles. Bolívar necesita una juventud activa, con iniciativas y capacidad de aportar a las decisiones que marcarán el futuro del departamento”, manifestó el gobernador Yamil Arana Padauí.

El mandatario reiteró que la participación juvenil debe ir más allá de los espacios de diálogo y convertirse en una oportunidad para que los jóvenes incidan en las decisiones públicas, impulsen sus proyectos y contribuyan al desarrollo de sus municipios.

Más recursos para llegar a los municipios

Sebastián Andrés Pereira Bechara, representante del sistema de participación de juventudes, explicó que la solicitud surgió de la intención consejeros y demás integrantes de las instancias juveniles de desarrollar cada vez más actividades.

“Este aumento nos ayudará a tener mayor cercanía con las comunidades y a cumplir nuestras funciones”, señaló Pereira Bechara.

El representante también destacó la importancia de contar con recursos que permitan ejercer las responsabilidades establecidas en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y fortalecer el trabajo de quienes representan a esta población en el departamento.

Por su parte, María Paula Tolosa Pinzón, directora departamental de Juventudes, explicó que, como resultado de este proceso, se contemplaron $100 millones para iniciativas de los jóvenes del subsistema departamental de juventudes y $50 millones para movilidad e incidencia.

La funcionaria precisó que el presupuesto, inicialmente proyectado en $300 millones, recibió una adición de $50 millones durante 2026 y se incrementará a $500 millones para 2027, con el propósito de ampliar las posibilidades de acción de la institucionalidad juvenil.

Iniciativas que llegarán a las comunidades

Tolosa Pinzón agregó que los recursos permitirán respaldar actividades como la Semana de Juventudes y la Asamblea Departamental de Juventudes, facilitar la movilidad de los representantes juveniles y apoyar iniciativas construidas por esta población.

Asimismo, se busca fortalecer la oferta de servicios en los municipios, con acciones relacionadas con la orientación para la construcción de proyectos de vida, incentivos educativos, becas, trámites de libreta militar y acompañamiento a través de programas y entidades competentes.

Con este respaldo a la propuesta juvenil, la Gobernación de Bolívar busca fortalecer los espacios de participación y generar mejores condiciones para que los jóvenes puedan representar a sus comunidades, llevar sus inquietudes a las instituciones y contribuir a la construcción de soluciones para el territorio.