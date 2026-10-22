Villa Carmen en Cartagena está cada vez más cerca de estrenar sus calles pavimentadas

Las calles del sector Villa Carmen, en el barrio San Pedro Mártir, están cada vez más cerca de cambiar su historia. Allí avanza la pavimentación de cuatro tramos viales que durante años representaron una necesidad para sus habitantes y que hoy comienzan a convertirse en una realidad gracias al programa Vías para la Felicidad, liderado por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz.

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La intervención contempla cerca de 300 metros lineales de pavimento distribuidos entre calles y callejones del sector. A la fecha, ya se han pavimentado tres tramos, para un total de 203,5 metros lineales ejecutados, y los trabajos continúan en el último segmento, donde restan cerca de 90 metros para completar la intervención.

La obra también incluye la construcción de andenes y bordillos, con 213 metros de andenes ejecutados hasta el momento, para mejorar las condiciones de circulación y el entorno de las familias que viven en esta zona de la Localidad 3.

Vías para la Felicidad: escuchar a la gente y cumplirle

La pavimentación de Villa Carmen hace parte de una apuesta del gobierno de Dumek Turbay Paz por atender las necesidades que las comunidades han expresado durante años. Es una voluntad política de llegar a los barrios, escuchar las peticiones de sus habitantes y convertir esas solicitudes en obras concretas que mejoren su calidad de vida.

“Vías para la Felicidad nació para llegar precisamente a esos sectores donde la gente lleva años esperando que sus calles mejoren. Estamos escuchando a las comunidades y respondiendo con obras que se sienten en la vida diaria: para salir de casa, llevar a los niños al colegio, desplazarse al trabajo o recibir un servicio de transporte. Esa es la importancia de este programa”, señaló el mandatario de Cartagena.

Más de 100 familias de Villa Carmen se beneficiarán directamente con esta obra. Los trabajos han avanzado pese a las lluvias y a las dificultades técnicas relacionadas con las tuberías existentes, situaciones que han requerido atención durante la ejecución. Actualmente, las labores se concentran en terminar el último tramo y continuar con las obras complementarias para que las calles intervenidas puedan quedar al servicio de los vecinos.