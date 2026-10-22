Vicepresidente Restrepo pidió a Asocajas seguir impulsando formalización laboral

El primer día del Congreso Nacional de Cajas de Compensación Familiar realizado en Cartagena, estuvo acompañado por la participación de altos funcionarios del Gobierno Nacional.

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Uno de ellos fue el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien se reportó de manera remota, enviando un mensaje al gremio, y les solicitó seguir fortaleciendo la formalización laboral en el país.

“Al final formalizar, significa, primero, disminuir los costos de ser formal, y en esa tarea este Gobierno viene imprimiendo un esfuerzo particular; y en segundo lugar, dar más beneficios a la formalidad, yo creo que ahí podemos trabajar mancomunadamente”, sostuvo.

Así mismo, los conminó a atender población vulnerable y ofrecer facilidades para la educación, en sintonía con lo que según él, son iniciativas del Gobierno de la Espriella.