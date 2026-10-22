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22 oct 2026 Actualizado 20:15

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Vicepresidente Restrepo pidió a Asocajas seguir impulsando formalización laboral

El alto funcionario no estuvo de manera presencial, pero dejó un mensaje al gremio reunido en Cartagena

Vicepresidente Restrepo pidió a Asocajas seguir impulsando formalización laboral

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El primer día del Congreso Nacional de Cajas de Compensación Familiar realizado en Cartagena, estuvo acompañado por la participación de altos funcionarios del Gobierno Nacional.

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Uno de ellos fue el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien se reportó de manera remota, enviando un mensaje al gremio, y les solicitó seguir fortaleciendo la formalización laboral en el país.

“Al final formalizar, significa, primero, disminuir los costos de ser formal, y en esa tarea este Gobierno viene imprimiendo un esfuerzo particular; y en segundo lugar, dar más beneficios a la formalidad, yo creo que ahí podemos trabajar mancomunadamente”, sostuvo.

Así mismo, los conminó a atender población vulnerable y ofrecer facilidades para la educación, en sintonía con lo que según él, son iniciativas del Gobierno de la Espriella.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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