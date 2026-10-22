Recuperan en Villanueva motocicleta que había sido robada en Atlántico

Una motocicleta que había desaparecido de las calles de Soledad, Atlántico, terminó siendo recuperada más de un año después en territorio bolivarense. Lo que parecía un recorrido habitual por el municipio de Villanueva terminó con la captura de un joven de 22 años, luego de que uniformados de la Policía Nacional descubrieran que el automotor figuraba como hurtado.

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El procedimiento se desarrolló en el barrio Vela Mono, específicamente en inmediaciones del Mercado Municipal, donde los policías adelantaban labores de vigilancia, registro y control para contrarrestar diferentes modalidades delictivas.

Durante la intervención, los policiales verificaron una motocicleta Bajaj, modelo 2025, de color negro infinito y placas ZVE08G, que se encontraba en poder de un ciudadano natural de Cartagena.

Al consultar la información del vehículo mediante un dispositivo PDA, las autoridades encontraron que registraba un antecedente positivo por hurto, situación que motivó la actuación inmediata de los uniformados.

Las primeras verificaciones permitieron establecer que el automotor había sido robado el 14 de septiembre de 2025 en Soledad, Atlántico. Su valor comercial fue estimado en cuatro millones de pesos.

Ante este hallazgo, el hombre fue capturado por el delito de receptación y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente y determinar su responsabilidad.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de mantener los controles preventivos.

“Continuamos fortaleciendo las actividades de registro y verificación de antecedentes para recuperar los bienes hurtados y combatir las estructuras dedicadas a su comercialización ilegal. Invitamos a los ciudadanos a comprobar la procedencia de los vehículos antes de adquirirlos”.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para que, al comprar motocicletas usadas, revise sus documentos, consulte los antecedentes y confirme la autenticidad de los números de motor y chasis. Estas precauciones permiten evitar inconvenientes judiciales y contribuyen a frenar el comercio de automotores de procedencia ilícita.