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22 oct 2026 Actualizado 01:52

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Real Cartagena depende de sí mismo para clasificar: estas son las cuentas

La reclasificación será determinante en la definición de los ascensos para 2027

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Real Cartagena llegó a la última fecha de la fase regular del Torneo BetPlay II-2026 con la posibilidad de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales y fortalecer sus opciones de ascender a la Primera División en 2027.

El conjunto cartagenero, dirigido por Álvaro Hernández, ocupaba la cuarta posición con 20 puntos, luego de vencer 3-0 a Patriotas en el estadio Jaime Morón León. Su próximo compromiso será frente a Barranquilla FC, este sábado 24 de octubre, a las 3:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez.

Para avanzar a la siguiente fase, el equipo necesitaba una victoria o un empate. Una derrota, en cambio, lo obligaría a depender de otros resultados para mantenerse entre los ocho clasificados.

Además de la clasificación, el conjunto auriverde tenía otro objetivo: mejorar su posición en la tabla de reclasificación, donde sumaba 60 puntos y ocupaba el cuarto lugar, por detrás de Envigado, Internacional de Palmira y Deportes Quindío, que registraban 61 unidades cada uno.

La reclasificación será determinante en la definición de los ascensos para 2027. Por eso, avanzar a los cuadrangulares le permitiría al equipo cartagenero seguir sumando puntos, mientras que los clubes eliminados dejarían de acumular unidades en el torneo.

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