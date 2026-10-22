La Escuela Festiva del IPCC avanza en Cartagena con espacios de formación y diálogo cultural

Con una masiva asistencia en el Teatro Adolfo Mejía (TAM), la Escuela Festiva 2026 avanzó en su agenda de formación y salvaguardia con el encuentro ‘Conversaciones de bordillo: Cartagena viva, memoria, champeta e independencia’. Este formato alternativo e innovador del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) dinamiza las charlas institucionales a través del diálogo cotidiano, popular y cercano, emulando los tradicionales pretiles y esquinas cartageneras donde la comunidad se reúne a construir conocimiento y reflexionar sobre el territorio.

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La jornada contó con una puesta en escena que reunió a artistas y la participación especial de invitados y sabedores de la cultura local como Margot Castro y Mincho Paternina; actuales Lanceros de las Fiestas de Independencia; Adineth Vargas, el Profesor Arce y la moderación de Diana Banquez. Durante el encuentro, en el que participaron activamente las 40 candidatas al Reinado Popular desde su rol como lideresas culturales, se abordó la conversación sobre raíces, identidad y tradición festiva, desarrollando un panel enfocado en el Reinado Popular como un hecho histórico de reivindicación de la belleza mestiza y las raíces multiétnicas del territorio. Asimismo, se socializaron temas clave para promover el pensamiento festivo y el sentido de pertenencia, enfocados en las acciones para la salvaguardia del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de las Fiestas de Independencia y el PES de la Champeta.

En el marco del evento, se presentó la propuesta artística y musical titulada ‘Cartagena Viva: memoria, champeta e independencia’, dirigida por el maestro Roslyn Benítez. Esta puesta en escena fue desarrollada con base en las declaratorias de vida de barrio, la champeta y las Fiestas de Independencia. La producción contó con la participación activa de los grupos dancísticos Kalov Dance, Latin Dance y Street Team, junto a los actores festivos, los actuales Grandes Lanceros, los Lanceros Guardianes y la Reina Popular de las Fiestas de Independencia, ratificando que reconocer nuestras raíces es valorar a quienes las mantienen vivas y garantizar la representación cultural de los barrios.

Esta iniciativa responde a la necesidad de cualificar a los colectivos y artistas beneficiarios de la convocatoria de estímulos “La Fiesta que Nos Une” y al público en general, garantizando que sus creaciones artísticas mantengan la apropiación de los saberes ancestrales, la memoria popular y la sostenibilidad cultural. Las Fiestas de Independencia, reconocidas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, constituyen una de las expresiones más profundas de la identidad y la resistencia afrodescendiente, popular e histórica de Cartagena.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón, reafirmó el compromiso de la entidad con el acompañamiento integral a los creadores. “Nuestras Fiestas de Independencia son la expresión más viva de la memoria popular y el orgullo cartagenero. Con la Escuela Festiva brindamos herramientas conceptuales y prácticas a nuestros artistas para que cada comparsa, cada obra y cada manifestación represente con dignidad y valor histórico lo que verdaderamente somos”, señaló la funcionaria.

El ciclo formativo, que se extiende a lo largo de tres semanas, utiliza la metodología de “Aprender haciendo y concertando” en tres ejes transversales: ‘Dialogar la memoria’ a través de charlas orientadoras y una ‘Muestra y cierre de saberes’. Las áreas abordadas incluyen música y cabildos, danza, cocina tradicional con matronas festivas, teatro, artes plásticas, artesanía, literatura y medios audiovisuales masivos y alternativos. Con esta apuesta, el IPCC continúa consolidando un proceso participativo de investigación y reflexión crítica para salvaguardar el legado cultural de Cartagena.