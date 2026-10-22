Con presencia de la primera dama de la Nación, 40 adultos mayores de Neira conocieron el mar

El encuentro tuvo lugar en Playa 5 de Bocagrande y contó con la presencia de la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda; el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay; la gestora social, Liliana Majana; el alcalde de Neira, Jhon Jairo Castaño, y la gestora social de ese municipio, Daniela Nieto.

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Durante la actividad, los visitantes compartieron con 40 adultos mayores del Centro de Vida de Los Caracoles, disfrutaron de muestras culturales y gastronómicas y vivieron una jornada de integración y reconocimiento.

La iniciativa, liderada por la gestora social de Neira, Daniela Nieto, también permitió que los participantes viajaran por primera vez en avión. En horas de la tarde, la programación contempló un recorrido por la bahía de Cartagena para apreciar el atardecer.

Como continuación de este intercambio, el alcalde Dumek Turbay y la gestora social Liliana Majana anunciaron la iniciativa ‘Del Mar al Café’, con la que adultos mayores cartageneros viajarán a Neira para conocer sus paisajes y tradiciones.

La jornada buscó promover el bienestar de las personas mayores y demostrar que los sueños y las nuevas experiencias no tienen edad.