Cayó presunto integrante del Clan del Golfo en los Montes de María

Un nuevo golpe contra las estructuras criminales que operan en los Montes de María propinó la Policía Nacional, luego de que investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) capturaran en flagrancia a un hombre señalado de integrar una organización ilegal que tendría injerencia en varios municipios de esta subregión del departamento.

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De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, el procedimiento se desarrolló en El Carmen de Bolívar, donde los uniformados lograron detener al sospechoso por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante la intervención policial fueron incautados un proveedor para fusil calibre 5,56 milímetros, 19 cartuchos sin percutir del mismo calibre, un teléfono celular y una motocicleta Bajaj, línea Bóxer CT 100, de color negro. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para las respectivas investigaciones.

Las labores de inteligencia apuntan a que el detenido sería presunto integrante de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo, organización criminal que mantiene intereses relacionados con el control territorial y las economías ilícitas en diferentes zonas del departamento.

Según las indagaciones, esta persona cumpliría funciones como punto de control urbano, además de estar presuntamente encargada de coordinar actividades relacionadas con la comercialización de sustancias estupefacientes en los municipios de El Carmen de Bolívar y San Jacinto.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de continuar desarrollando acciones contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras conductas delictivas.

“Seguimos adelantando operaciones investigativas para contrarrestar el accionar de las estructuras criminales que pretenden afectar la tranquilidad de los habitantes de Bolívar. Nuestro compromiso es combatir el delito y fortalecer la seguridad en cada municipio del departamento”. Puntualizó el alto oficial.

Los investigadores buscan establecer el alcance de las presuntas actividades del capturado y determinar si tendría vínculos con otros hechos delictivos registrados en esta zona de los Montes de María. Entretanto, el material incautado será objeto de los análisis correspondientes dentro del proceso judicial.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita identificar actividades relacionadas con el tráfico de armas, la distribución de estupefacientes y la presencia de grupos criminales. El procesado deberá responder ante las autoridades judiciales por los hechos que se le atribuyen.