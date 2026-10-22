Cartagena se prepara para una nueva feria de oportunidades laborales

¿Estás buscando tu primera oportunidad laboral o nuevas opciones para crecer profesionalmente? Esta invitación es para ti.

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Este viernes 23 de octubre, la Alcaldía Mayor de Cartagenade Indias, a través de la Secretaría de Hacienda Distrital y su Unidad de Desarrollo Económico (UDE), en alianza con el Plan de Emergencia Social - Pedro Romero (PES-PR) y la Secretaría de Desarrollo Social, realizará la feria “Conecta con tu Empleo”, un espacio para promover el encuentro entre empresas y personas que buscan una oportunidad laboral.

La jornada se desarrollará en el Coliseo de Combate y Gimnasia, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y busca contribuir a promover la inclusión laboral en la ciudad y fortalecer las rutas de empleabilidad, especialmente en poblaciones con barreras de acceso al mercado laboral, como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

Las interesados en asistir que aún no se han inscrito, pueden hacerlo en el enlace https://forms.cloud.microsoft/r/6QYJt6LZeu. Se recomienda actualizar la hoja de vida y llevar varias copias impresas y una versión digital para facilitar el proceso de postulación a las vacantes. Es requisito presentar el documento de identidad el día del evento.

Empresas participantes y oportunidades laborales

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, afirmó: “Con la feria “Conecta con tu Empleo”, desde nuestra Unidad de Desarrollo Económico, en alianza con el Plan de Emergencia Social - Pedro Romero, la Secretaría de Desarrollo Social y empresas privadas, continuamos promoviendo espacios de articulación para facilitar el acceso de la ciudadanía a oportunidades laborales dignas y contribuir al cumplimiento del programa ‘Empleo y capital humano’, de nuestro Plan de Desarrollo. Buscamos ser esa conexión estratégica entre las capacidades, los conocimientos y las aspiraciones profesionales y las necesidades de talento humano de las organizaciones participantes, para promover el desarrollo económico y el bienestar de la ciudadanía”.

Entre las empresas, agencias y entidades que ofrecerán empleo se encuentran: Ministerio del Trabajo, Comfamiliar Cartagena y Bolívar, Comfenalco Cartagena, Tenaris Tubocaribe, Más Empleo - ANDI, Asociación de Gestión Humana (ACRIP Bolívar), Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar), Gestión Cargo Zona Franca, Sociedad Portuaria Regional, Distriservices, Hotel Sonesta Cartagena, Hotel Almirante, Servicios Logísticos Cartagena, Persocaribe, SISCAD, Neo Domus, Casa de Confecciones Emalú, Impotarja, Muval Mujeres Valiosas y Openversum Colombia.

Alista tu hoja de vida y participa en “Conecta con tu empleo”, ¡donde las oportunidades se encuentran con el talento!