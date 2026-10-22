Cartagena se prepara para una nueva feria de oportunidades laborales
La feria de empleabilidad es organizada por la Unidad de Desarrollo Económico (UDE) de la Secretaría de Hacienda
¿Estás buscando tu primera oportunidad laboral o nuevas opciones para crecer profesionalmente? Esta invitación es para ti.
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Este viernes 23 de octubre, la Alcaldía Mayor de Cartagenade Indias, a través de la Secretaría de Hacienda Distrital y su Unidad de Desarrollo Económico (UDE), en alianza con el Plan de Emergencia Social - Pedro Romero (PES-PR) y la Secretaría de Desarrollo Social, realizará la feria “Conecta con tu Empleo”, un espacio para promover el encuentro entre empresas y personas que buscan una oportunidad laboral.
La jornada se desarrollará en el Coliseo de Combate y Gimnasia, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y busca contribuir a promover la inclusión laboral en la ciudad y fortalecer las rutas de empleabilidad, especialmente en poblaciones con barreras de acceso al mercado laboral, como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
Las interesados en asistir que aún no se han inscrito, pueden hacerlo en el enlace https://forms.cloud.microsoft/r/6QYJt6LZeu. Se recomienda actualizar la hoja de vida y llevar varias copias impresas y una versión digital para facilitar el proceso de postulación a las vacantes. Es requisito presentar el documento de identidad el día del evento.
Empresas participantes y oportunidades laborales
El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, afirmó: “Con la feria “Conecta con tu Empleo”, desde nuestra Unidad de Desarrollo Económico, en alianza con el Plan de Emergencia Social - Pedro Romero, la Secretaría de Desarrollo Social y empresas privadas, continuamos promoviendo espacios de articulación para facilitar el acceso de la ciudadanía a oportunidades laborales dignas y contribuir al cumplimiento del programa ‘Empleo y capital humano’, de nuestro Plan de Desarrollo. Buscamos ser esa conexión estratégica entre las capacidades, los conocimientos y las aspiraciones profesionales y las necesidades de talento humano de las organizaciones participantes, para promover el desarrollo económico y el bienestar de la ciudadanía”.
Entre las empresas, agencias y entidades que ofrecerán empleo se encuentran: Ministerio del Trabajo, Comfamiliar Cartagena y Bolívar, Comfenalco Cartagena, Tenaris Tubocaribe, Más Empleo - ANDI, Asociación de Gestión Humana (ACRIP Bolívar), Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (Cotecmar), Gestión Cargo Zona Franca, Sociedad Portuaria Regional, Distriservices, Hotel Sonesta Cartagena, Hotel Almirante, Servicios Logísticos Cartagena, Persocaribe, SISCAD, Neo Domus, Casa de Confecciones Emalú, Impotarja, Muval Mujeres Valiosas y Openversum Colombia.
Alista tu hoja de vida y participa en “Conecta con tu empleo”, ¡donde las oportunidades se encuentran con el talento!
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...