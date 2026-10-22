Capturaron a un hombre con 29 bolsas de marihuana en San Diego

Un hombre de 30 años, conocido con el alias de ‘Jefren’, fue capturado por la Policía Nacional en el barrio San Diego, en Cartagena, por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El procedimiento se llevó a cabo en la calle del Porvenir, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje, registro y control encontraron en poder del ciudadano una bolsa hermética con 29 bolsas pequeñas que contenían marihuana.

Según la Policía Metropolitana de Cartagena, la sustancia incautada superaba los 100 gramos y fue avaluada en aproximadamente 600.000 pesos.

El capturado y la marihuana quedaron a disposición de la autoridad competente, que se encargará de definir su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, señaló que estos operativos buscan combatir el tráfico local de estupefacientes y evitar su distribución en las calles de la ciudad.

De acuerdo con las cifras entregadas por la institución, durante el año han sido capturadas 2.334 personas por delitos relacionados con el tráfico o porte de estupefacientes, mientras que las incautaciones superan los 860.000 gramos de estas sustancias.