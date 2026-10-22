Camacol identificó $98 billones en proyectos de vivienda que podrían reactivar la economía

Colombia cuenta con más de $98 billones en proyectos de vivienda que aún no han iniciado construcción y que podrían impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Así lo señaló Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, durante la instalación del Congreso Colombiano de la Construcción 2026, que reúne en Cartagena a más de 2.000 representantes del sector.

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De acuerdo con cifras de Coordenada Urbana, el potencial está representado en más de 1.400 proyectos y cerca de 257.000 viviendas en preventa. Para el gremio, poner en marcha estas iniciativas requiere mejorar las condiciones de financiación, recuperar la confianza de los hogares y los inversionistas, y reducir las barreras que retrasan el inicio de las obras.

Herrera respaldó la Misión CRECER del Gobierno Nacional, que busca llevar el crecimiento económico del país al 6 %, y destacó la capacidad de la construcción para movilizar recursos, generar empleo y dinamizar otras industrias.

Reconstrucción y reactivación

El dirigente gremial también planteó avanzar simultáneamente en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto y en la reactivación de la construcción formal. Según las cifras presentadas por Camacol, el sismo dejó más de 255.000 viviendas afectadas en 403 municipios de 16 departamentos, de las cuales 51.778 quedaron destruidas y 203.301 averiadas.

La necesidad de recuperar el sector también se refleja en sus indicadores: las ventas de vivienda se encuentran un 34,4 % por debajo de los niveles de 2022, mientras que las iniciaciones han caído un 40 % durante el mismo periodo.

Ante este panorama, Camacol propuso facilitar el acceso a vivienda, habilitar suelo para nuevos proyectos, promover la renovación urbana, desarrollar modelos de negocio y simplificar trámites y reglamentos. También planteó fortalecer los mecanismos de financiación y los programas para adquirir vivienda de interés social.