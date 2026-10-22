Deportivo Cali clasificó a cuartos de final Libertadores Femenina: así quedó la tabla de posiciones / @CaliFemenino

Deportivo Cali completó el lote de equipos colombianos en los cuartos de final de la Libertadores Femenina, luego de vencer 3-2 a la Universidad de Chile en un partidazo y con ello finalizar como líder del Grupo D.

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Lo curioso del caso es que las cinco anotaciones del compromiso se produjeron en la primera mitad. El Cali empezó por delante del marcador con anotaciones de Mariana Morales (7′), Íngrid Guerra (17′) y Ariel Rivas (35′). Baile absoluto.

Ahora bien, de la tranquilidad se llegó a la preocupación en cuestión de instantes. Daniela Zamora puso el descuento sobre los 38 y tan solo 2 minutos después Stefanía Perlaza marcó en su propia portería para recortar la distancia a un solo gol.

Para el segundo tiempo, los entrenadores de ambos equipos realizaron todas las variantes del caso buscando mejoría en sus nóminas, pero las emociones nunca aparecieron. Así fue como el Cali se llevó un triunfo que lo clasificó a los cuartos de final con 7 puntos, mismos que el Libertad paraguayo.

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Tabla de posiciones de la Libertadores Femenina

GRUPO D

POS. Equipo Puntos Dif. 1. Deportivo Cali 7 +3 2. Libertad 7 +3 3. Universidad de Chile 1 -2 4. Nacional 1 -4

Equipos clasificados a los cuartos de final de la Libertadores Femenina