Alcalde Dumek Turbay destaca inversión de más de $6 billones para transformar a Cartagena

Cartagena vuelve a ser epicentro de la conversación nacional sobre el futuro de la construcción. En la apertura del Congreso Colombiano de la Construcción 2026, el alcalde Dumek Turbay Paz dio la bienvenida a los directivos de Camacol, empresarios, constructores, inversionistas y autoridades, y destacó el papel de esta industria como motor de desarrollo, generación de oportunidades y transformación social.

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Durante su intervención, el mandatario distrital aseguró que el país necesita entender la construcción más allá de las edificaciones y las obras de infraestructura, como una herramienta para generar confianza, cerrar brechas sociales y mejorar las condiciones de vida de millones de familias.

“Colombia necesita construir. Y no me refiero solamente a edificios, viviendas o carreteras. Colombia necesita construir confianza, oportunidades y un futuro en el que millones de familias puedan vivir mejor”, expresó Turbay.

El alcalde resaltó la importancia de que Cartagena vuelva a ser sede de este encuentro, al considerar que la ciudad atraviesa una etapa de transformación urbana que busca convertir la inversión pública en resultados concretos para sus habitantes.

Más de $6 billones para transformar Cartagena

Uno de los principales anuncios de la intervención fue la inversión superior a los $6 billones de pesos que Cartagena tiene en marcha entre 2024 y 2027 para transformar su infraestructura.

El mandatario sostuvo que el verdadero valor de estos recursos no debe medirse únicamente por el número de obras ejecutadas o por su costo, sino por los cambios que producen en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En ese sentido, mencionó la recuperación de instituciones educativas, la pavimentación de vías en los barrios y la recuperación de espacios públicos como parte de una apuesta por mejorar la calidad de vida y recuperar la confianza de los cartageneros.

“Una obra no se mide solamente por lo que cuesta, sino por cuánto le cambia la vida a la gente”, afirmó el alcalde, al reiterar que su administración busca superar una visión limitada a la gestión de los problemas y avanzar hacia soluciones que generen bienestar.

Según explicó, esta visión parte de una premisa: convertir la inversión en oportunidades, la infraestructura en equidad y el desarrollo en bienestar para la población.

Gran Malecón del Mar y otros proyectos estratégicos

Turbay también destacó algunos de los proyectos que hacen parte de la transformación urbana que impulsa su administración, entre ellos el Gran Malecón del Mar, Nuevo Chambacú y el Distrito Creativo de Manga.

Estas iniciativas, sumadas al mejoramiento de las vías y la generación de nuevos espacios públicos, hacen parte de la apuesta por construir una ciudad con mayor capacidad de atraer inversiones, generar oportunidades y extender los beneficios del desarrollo a los distintos barrios de Cartagena.

El alcalde sostuvo que la ciudad tiene el desafío de continuar transformándose y aprovechar su potencial para impulsar nuevas dinámicas económicas y urbanas.

“Esta ciudad, que lleva siglos construyendo historia, hoy quiere seguir construyendo futuro”, manifestó.

Alianza público-privada para generar oportunidades

En su intervención, el mandatario también hizo un llamado a fortalecer la articulación entre el sector público y el privado para responder a los principales desafíos sociales y económicos del país.

Señaló que Colombia necesita empresarios capaces de innovar, instituciones que generen confianza y proyectos que impulsen el empleo, la competitividad y las oportunidades para las familias.

En ese contexto, planteó que el Congreso Colombiano de la Construcción debe ser más que un espacio de discusión sectorial y convertirse en una oportunidad para consolidar acuerdos, promover alianzas y construir compromisos que se traduzcan en resultados para los territorios.

“Que de este encuentro salgan ideas, alianzas y compromisos capaces de transformar territorios y mejorar vidas”, fue la invitación del alcalde a los participantes del encuentro.

Finalmente, Turbay reiteró la disposición de Cartagena para seguir acogiendo espacios que contribuyan a pensar el desarrollo nacional y a fortalecer el papel de las regiones en la construcción de un país con mayores oportunidades.

“Construir no es solamente levantar edificios; es levantar oportunidades, cerrar brechas y hacer posible la esperanza”, concluyó el mandatario.

Con este mensaje, Cartagena ratifica su intención de seguir posicionándose como escenario de grandes encuentros nacionales y como una ciudad que apuesta por la infraestructura, la inversión y las alianzas estratégicas para impulsar su transformación.