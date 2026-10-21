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21 oct 2026 Actualizado 22:53

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Veolia anunció posibles retrasos en la recolección de residuos por restricciones en Mamonal

La empresa habilitó rutas alternas para mantener el servicio de aseo en Cartagena

La empresa Veolia Aguas de Tunja adelantará la intervención técnica en la tubería principal ubicada bajo la proyección de la Avenida Juan José Rondón / Foto: Prensa Veolia.

La empresa Veolia Aguas de Tunja adelantará la intervención técnica en la tubería principal ubicada bajo la proyección de la Avenida Juan José Rondón / Foto: Prensa Veolia.

La empresa Veolia Aguas de Tunja adelantará la intervención técnica en la tubería principal ubicada bajo la proyección de la Avenida Juan José Rondón / Foto: Prensa Veolia.
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Veolia Aseo Cartagena advirtió que las restricciones de movilidad en el corredor industrial de Mamonal podrían generar reprogramaciones en las rutas de recolección de residuos en la ciudad.

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Para garantizar la continuidad del servicio público de aseo, la empresa dispuso rutas alternas dentro de su área de operación mientras se restablecen las condiciones normales de circulación.

La compañía señaló que estas afectaciones son ajenas a su control y aseguró que permanecerá atenta a la normalización de la movilidad para retomar con regularidad las labores de recolección.

Veolia reiteró su compromiso con la prestación del servicio y con el desarrollo de acciones ambientales que contribuyan a la seguridad ambiental de Cartagena.

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