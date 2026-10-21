Turbaco inauguró la Calle de los Seis Mil y avanzó en la recuperación de su malla vial

La Alcaldía de Turbaco y la Gobernación de Bolívar avanzaron en la recuperación de la malla vial del municipio, con una inversión compartida entre ambas administraciones. La iniciativa contempla un aporte del 50 % por parte de la Administración Municipal.

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En el marco de estas intervenciones, la alcaldesa Claudia Espinosa Puello y el gobernador Yamil Arana Padauí inauguraron la denominada Calle de los Seis Mil, una vía pavimentada que mejoró el acceso a la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y benefició a estudiantes y residentes del sector.

La obra respondió a una solicitud presentada por estudiantes durante un encuentro académico, en el que expusieron las dificultades para llegar a clases debido al deterioro de la vía, que generaba barro durante las lluvias y polvo en temporadas secas.

La intervención comprendió 166 metros de pavimento, con un ancho promedio de seis metros y un espesor de 22 centímetros. También incluyó andenes de 1,05 metros de ancho y bordillos de 15 centímetros para mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad.

La recuperación vial benefició a residentes, estudiantes, comerciantes y transportadores, al facilitar los desplazamientos y contribuir a la actividad económica del municipio.

La alcaldesa destacó el aporte de la administración municipal y el trabajo conjunto con la Gobernación para ejecutar proyectos de infraestructura en Turbaco.

“En esta obra de recuperación de la malla vial, la Alcaldía de Turbaco aporta el 50 % de los recursos porque creemos firmemente en la transformación de nuestro municipio”, afirmó Espinosa Puello.