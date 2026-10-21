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21 oct 2026 Actualizado 22:49

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Turbaco fortaleció la educación rural con la entrega de una nueva aula en San José de Chiquito

La obra benefició a estudiantes rurales y se ejecutó con apoyo de la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía

Foto: Alcaldía de Turbaco

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La alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa Puello, entregó una nueva aula escolar en la Institución Educativa de Cañaveral, sede San José de Chiquito, para mejorar las condiciones de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes de esta comunidad rural.

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La obra se hizo posible mediante un trabajo articulado entre la Unidad para las Víctimas, la Alcaldía de Turbaco y la Secretaría de Integración Social. La Unidad aportó los materiales de construcción, mientras que la administración municipal asumió la mano de obra.

San José de Chiquito fue seleccionada por estar incluida en el plan de retorno y reubicación de víctimas del conflicto armado. Con esta intervención, las entidades buscan contribuir al restablecimiento de derechos y a la reconstrucción social de una comunidad afectada por la violencia.

Durante la entrega, Espinosa Puello destacó la importancia de garantizar espacios educativos adecuados y señaló que la obra reflejó el compromiso institucional con las familias y los estudiantes del territorio.

La Administración Municipal reiteró que continuará gestionando proyectos para fortalecer la infraestructura educativa y ampliar las oportunidades de aprendizaje tanto en las zonas rurales como urbanas de Turbaco.

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