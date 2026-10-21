Policía promovió el turismo sostenible y el cuidado ambiental en La Boquilla

La Policía Nacional realizó una jornada de sensibilización ambiental en el corregimiento de La Boquilla, en Cartagena, para promover prácticas de turismo sostenible y fortalecer el compromiso de residentes, comerciantes y visitantes con la conservación de los recursos naturales.

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Durante la actividad, desarrollada mediante un trabajo interinstitucional, se brindaron recomendaciones sobre la disposición adecuada de residuos sólidos, la separación de materiales reciclables y el uso responsable del agua. También se hizo un llamado a evitar la contaminación de playas, ciénagas y otras fuentes hídricas.

Uno de los principales temas abordados fue la protección de los manglares, ecosistemas esenciales para la biodiversidad, debido a que sirven de refugio para numerosas especies y contribuyen al equilibrio ambiental y a la protección de las zonas costeras.

La jornada también invitó a reducir el uso de plásticos desechables y evitar arrojar basuras en espacios naturales, con el propósito de preservar los atractivos turísticos de este sector de Cartagena.

Según la institución, estas acciones buscan involucrar a la comunidad y a los prestadores de servicios turísticos en la conservación del entorno, promoviendo actividades que contribuyan al bienestar de los habitantes y a la protección del patrimonio natural.

El intendente Raúl Hernández, supervisor de Servicio del Grupo de Turismo y Patrimonio Nacional, reiteró el compromiso de la Policía con la preservación de los ecosistemas e invitó a la ciudadanía a asumir un papel activo en el cuidado del medio ambiente.

La institución destacó que mantener limpias las playas, proteger los manglares y hacer un uso responsable del agua son acciones fundamentales para avanzar hacia un turismo más sostenible en La Boquilla.