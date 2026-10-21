Policía de Cartagena destacó las raíces wayuu de una patrullera en el Día de la Raza
Ehylin Marileth Montes Guerrero lleva cinco años en la institución
Montes Guerrero lleva cinco años en la Policía Nacional y representa, desde su identidad cultural, la diversidad étnica de una institución integrada por hombres y mujeres de distintas regiones y comunidades del país.
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La institución resaltó la importancia de preservar las tradiciones indígenas y promover el reconocimiento de los pueblos originarios. En ese sentido, destacó el legado del pueblo wayuu, sus costumbres ancestrales, su lengua wayuunaiki y sus tejidos tradicionales.
“Waneepia, taa’inmajüin na wayuukana napüshua”, expresó la patrullera en su lengua, una frase que, según el comunicado policial, significa: “Cada día mi compromiso es proteger a toda nuestra comunidad”.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, señaló que la diversidad cultural de los integrantes de la institución contribuye a fortalecer la confianza con las comunidades y promover el respeto por las diferencias.