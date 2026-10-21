Policía de Cartagena destacó las raíces wayuu de una patrullera en el Día de la Raza

Montes Guerrero lleva cinco años en la Policía Nacional y representa, desde su identidad cultural, la diversidad étnica de una institución integrada por hombres y mujeres de distintas regiones y comunidades del país.

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La institución resaltó la importancia de preservar las tradiciones indígenas y promover el reconocimiento de los pueblos originarios. En ese sentido, destacó el legado del pueblo wayuu, sus costumbres ancestrales, su lengua wayuunaiki y sus tejidos tradicionales.

“Waneepia, taa’inmajüin na wayuukana napüshua”, expresó la patrullera en su lengua, una frase que, según el comunicado policial, significa: “Cada día mi compromiso es proteger a toda nuestra comunidad”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, señaló que la diversidad cultural de los integrantes de la institución contribuye a fortalecer la confianza con las comunidades y promover el respeto por las diferencias.