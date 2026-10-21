Policía capturó a alias ‘Chogua’ con una escopeta hechiza en Villanueva

El procedimiento se registró en la calle 15, cerca del parque principal, cuando uniformados que adelantaban labores de vigilancia encontraron al señalado con el arma de fuego en su poder.

Según las autoridades, se trataba de una escopeta corta de fabricación rústica, elaborada con una estructura metálica y una empuñadura de madera, cuyo valor fue estimado en $1.200.000.

Durante la verificación de antecedentes, los policías encontraron que el capturado registraba varias anotaciones judiciales por hurto y delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. El arma quedó incautada como parte del procedimiento.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que la institución continuará con los operativos para retirar armas ilegales de las calles y prevenir hechos que afecten la seguridad ciudadana.