Más de 5.300 familias recibieron mejoras de vivienda en Cartagena con Mi Casa Avanza

Desde el inicio de la administración del alcalde Dumek Turbay, la estrategia llegó a distintos sectores de la ciudad y sus corregimientos, con intervenciones ajustadas a las necesidades de cada familia. Los trabajos se concentraron principalmente en baños y cocinas, aunque también incluyeron adecuaciones en habitaciones, salas, pasillos y pisos.

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Según las cifras entregadas por Corvivienda, durante el primer año de la administración fueron beneficiadas más de 2.800 familias; en 2025 se atendieron más de 1.100 y, en lo corrido de 2026, cerca de 1.200 hogares recibieron mejoras.

Uno de los casos fue el de Kelcy Pineda López, residente del corregimiento de Pontezuela, cuya vivienda permanecía en obra negra. Antes de recibir el beneficio, su familia tenía baños y habitaciones sin enchape, además de pisos pendientes en diferentes espacios.

Con la intervención, el hogar recibió adecuaciones en el baño y la cocina, así como la instalación de pisos en la sala, el pasillo y las habitaciones. Pineda destacó que las obras representaron un ahorro económico y una mejora en las condiciones de vida de su esposo y sus dos hijas.

La gerente de Corvivienda, Gissela Román, explicó que el programa busca garantizar condiciones más dignas en espacios esenciales de las viviendas, especialmente aquellos relacionados con el saneamiento básico. También señaló que las mejoras permiten a las familias destinar sus ingresos a otras necesidades, como alimentación, educación o emprendimientos.