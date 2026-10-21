Los preludios novembrinos generaron más de 1.000 empleos en Cartagena

Los preludios de las Fiestas de Independencia de Cartagena dejaron de ser celebraciones barriales para convertirse en grandes encuentros culturales que reunieron a más de 19.000 ciudadanos y generaron más de 1.000 empleos directos e indirectos, según el balance presentado por la Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC).

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La programación de 2026 se desarrolló en Canapote, El Pozón y Blas de Lezo, con desfiles folclóricos, comparsas, muestras de danza y presentaciones musicales. La estrategia buscó descentralizar las festividades y llevar las actividades a distintos sectores de la ciudad.

El primer preludio se realizó en Canapote, el 3 de octubre, con cerca de 800 artistas de 18 agrupaciones y una asistencia estimada de 4.000 personas. La jornada rindió homenaje al capuchón, una de las expresiones tradicionales de las fiestas.

El 10 de octubre, El Pozón recibió por primera vez el preludio cultural de la Localidad de la Virgen y Turística. El evento, dedicado al Congo, congregó a cerca de 700 artistas y alrededor de 10.000 asistentes. La programación concluyó el 17 de octubre en Blas de Lezo, donde más de 650 bailarines y músicos participaron en una jornada dedicada al Son de Negro, con una asistencia aproximada de 5.000 personas.

De acuerdo con el Distrito, las actividades también beneficiaron a cerca de 458 vendedores informales, quienes encontraron oportunidades de ingresos durante los encuentros culturales.

La Alcaldía y el IPCC destinaron $1.667 millones para 250 estímulos económicos dirigidos a artistas, agrupaciones, comparsas, cabildos y otros actores culturales. De ese presupuesto, $1.605 millones se asignaron a 234 proyectos y $62,2 millones a 16 premios para reconocer las mejores propuestas de puesta en escena y vestuario.

Durante las jornadas también se rindieron homenajes a líderes sociales, culturales, deportivos y comunitarios de los tres barrios.