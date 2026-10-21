“Llueve sobre Babel” abrió el Festival Vertov 2026 Unibac en Cartagena

Con la proyección de “Llueve sobre Babel”, ópera prima de la directora colombiana Gala del Sol, comenzó este martes en Cartagena la duodécima edición del Festival de Video Experimental VERTOV, organizado por el programa de Comunicación Audiovisual de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC).

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El encuentro se extenderá hasta el 23 de octubre con una programación que incluye muestras cinematográficas, conversatorios, laboratorios, talleres y espacios de intercambio entre realizadores, estudiantes y colectivos audiovisuales.

Bajo la temática “Expansión de las formas”, el festival propone una mirada a las posibilidades narrativas y expresivas del audiovisual contemporáneo, con obras y actividades que combinan los géneros, lenguajes y maneras de crear. En esta edición México es el país invitado. Los participantes también podrán disfrutar de producciones de Colombia y Puerto Rico.

La película inaugural, Llueve sobre Babel (2025), es una producción escrita y dirigida por Gala del Sol que fusiona fantasía, comedia negra y drama coral en una versión retrofuturista, tropical y punk de Cali. La historia transcurre en Babel, un bar que funciona como una especie de purgatorio, donde distintos personajes se encuentran con La Flaca, la personificación de la Muerte, y apuestan con ella años de sus vidas en un intento por cambiar su destino.

La cinta reúne historias que transitan entre lo cotidiano y lo fantástico, desde una madre dispuesta a enfrentarse a la Muerte por su hija hasta el hijo de un pastor que desea convertirse en drag queen. Con una propuesta visual marcada por los neones, la música y el humor negro, la película aborda asuntos relacionados con la identidad, los vínculos humanos y la posibilidad de contar realidades latinoamericanas mediante universos imaginarios.

Llueve sobre Babel es el primer largometraje de Gala del Sol y surgió de ejercicios de creación colectiva realizados por videollamada durante la pandemia. En esos encuentros, actores de teatro construyeron personajes a partir de aspectos de sus propias vidas, que luego la directora integró con elementos de Cali y de su imaginario cultural. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2025 y recorrió más de 50 festivales antes de llegar a las salas colombianas en abril de 2026.

“Llueve sobre Babel nos deja muchos recuerdos gratos a quienes trabajamos en ella. Esta es una película que se hizo sin pedir perdón y sin pedir permiso, por eso es tan magnética. Éramos un grupo de pelaos que queríamos hacer esta película e íbamos recorriendo los bares y los sitios que creíamos nos podían servir de set y hablábamos para que nos los prestaran y la gente nos veía y decían algo como: ‘cómo vamos a decirle a estos chicos que no’ pero nos ponían una condición y era ser extras en las películas, entonces, literalmente, intercambiamos set por extras”, comentó Felipe Aguilar Rodríguez, actor y coproductor del filme, quien respondió se sumó a la inauguración de VERTOV, de manera virtual, y respondió varias de las preguntas de los estudiantes.

La inauguración contó también con la participación del actor cartagenero John Narváez, integrante del elenco de la película, quien personifica al pastor que se niega a aceptar que su hijo quiere ser drag queen. Narváez es también director, docente y gestor cultural. Ha recibido el premio Macondo por sus interpretaciones en ambas producciones.

“Esta película deja una reflexión alrededor de un mensaje central que creo resume la fuerza de la historia: el derecho a ser; por eso conecta tanto con el público joven. Mi papel es una especie de antagonista en la historia. Es la personificación de esa persona que si la dejas puede destruir tu mundo. En Colombia se necesitaba una historia como esta para contar otro tipo de tragedias, otra realidad distinta sobre la que nuestro cine había construido su imagen”, precisó Narváez, quien también se desempeña como director, docente y gestor cultural.

Cuatro días para explorar el audiovisual

La programación del Festival VERTOV continuará este miércoles, 21 de octubre, con la proyección y el conversatorio virtual de Dos veces bestia, el encuentro de colectivos y semilleros “La olla del cine”, una conversación sobre “Dirección de cine de autor”, una muestra de doblaje cinematográfico en vivo y el conversatorio “De la idea al guion, y del guion a la pantalla”. La jornada cerrará con la competencia de ficción, no ficción, videoclips y spots.

El jueves 22, las actividades incluirán una masterclass de dirección de videoclips y edición y color con DaVinci Resolve, el encuentro “Discordante armonía: crear desde la incertidumbre conectando opuestos”, una reunión de cineclubes, una conversación sobre el oficio detrás de la luz y un espacio dedicado al recorrido de un cortometraje desde su concepción hasta su circulación. La jornada finalizará con una nueva sesión de la competencia audiovisual.

El viernes 23, el festival abrirá espacios para conversar sobre política pública audiovisual con la Comisión Fílmica de Cartagena, participar en la muestra itinerante “Muestra Errante”, asistir a una masterclass sobre locaciones con Fixer Pro y conocer la propuesta de Cine Pensante. La clausura y premiación de la competencia están previstas para las 6:00 p. m.

*Una apuesta por la diversidad de las formas*

La temática de esta edición invita a reflexionar sobre los espacios de creación que surgen cuando las fronteras entre géneros, categorías y lenguajes se vuelven más flexibles. Desde esta perspectiva, el festival abre un lugar para presentar y discutir obras que mezclan recursos, experimentan con distintas estructuras narrativas y proponen otras maneras de expresar ideas y emociones.

VERTOV, a través de su nombre, rinde homenaje al cineasta soviético Dziga Vertov (1896-1954), referente de las vanguardias cinematográficas y creador de la teoría del Cine-Ojo, que defendía las posibilidades de la cámara para observar y construir una mirada particular sobre la realidad.

Con esta nueva edición, el Festival VERTOV reúne a la comunidad audiovisual en torno a la exhibición, la reflexión y el intercambio creativo, con una programación que vincula la formación académica con las búsquedas narrativas y estéticas del cine contemporáneo.