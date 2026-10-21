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21 oct 2026 Actualizado 21:46

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Guardia Ambiental y vecinos recuperaron zona degradada en Olaya Herrera

La jornada incluyó la limpieza del sector Ricaurte y la siembra de 1.000 plántulas de mangle Zaragoza

Foto: Guardia Ambiental

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La Guardia Ambiental Colombiana, en articulación con el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena y habitantes del sector Ricaurte, en el barrio Olaya Herrera, recuperó una zona verde afectada por la acumulación de residuos sólidos y escombros.

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La intervención se desarrolló durante dos días consecutivos, con el apoyo de la Junta de Acción Comunal y residentes del sector, quienes participaron en las labores de limpieza y recuperación del espacio público.

Durante la jornada fueron retirados residuos y materiales contaminantes que deterioraban el entorno. Además, se sembraron 1.000 plántulas de mangle Zaragoza como parte de las acciones orientadas a contribuir a la recuperación ambiental de la zona.

Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana, agradeció la participación de los habitantes y destacó la importancia del trabajo conjunto para proteger los ecosistemas.

“Gracias a la comunidad que se sumó con compromiso por su entorno. Seguimos recuperando nuestros ecosistemas con trabajo conjunto y conciencia ecológica”, señaló.

De acuerdo con la organización, estas actividades hacen parte de una estrategia de restauración ambiental, educación y participación ciudadana que se desarrolla junto con las autoridades ambientales del Distrito.

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