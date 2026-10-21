Gobernación de Bolívar lanzó estrategia para prevenir riesgos de embarazo entre adolescentes

La Gobernación de Bolívar puso en marcha la estrategia ‘Pellízcate con Generación B+’, una iniciativa dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para fortalecer su autonomía, prevenir riesgos sociales y brindarles herramientas para construir sus proyectos de vida.

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El programa, impulsado por la Primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas, y articulado por las secretarías de la Mujer y Desarrollo Social y de Salud, comenzó sus actividades en Turbana y el corregimiento de Galerazamba, en Santa Catalina.

La estrategia se desarrollará en municipios priorizados como Río Viejo, Mompox, Margarita, Santa Catalina y Norosí, en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).

Entre los temas que aborda se encuentran la prevención del embarazo adolescente, la explotación sexual comercial de menores de edad, el acoso escolar, el ciberacoso, el reclutamiento ilícito y los problemas de salud mental.

La iniciativa también contempla talleres y materiales pedagógicos para fortalecer las habilidades socioemocionales, promover los derechos sexuales y reproductivos, fomentar el uso responsable de las redes sociales y brindar orientación vocacional.

Asimismo, incluye herramientas para el manejo del estrés, la prevención del suicidio, la identificación de señales de alerta en relaciones afectivas y el reconocimiento de las rutas de atención institucional, entre ellas las del ICBF, las comisarías de familia y los servicios de salud.

Angélica Salas destacó que el objetivo es ofrecer espacios de escucha y orientación para que los jóvenes puedan reconocer situaciones de riesgo, tomar decisiones informadas y avanzar hacia sus metas personales.

Con esta estrategia, el Gobierno departamental busca fortalecer los entornos escolares y familiares, promover estilos de vida saludables y contribuir a la protección integral de la juventud bolivarense.