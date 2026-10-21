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21 oct 2026 Actualizado 14:01

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Fatman Company presenta “JAQUE”: una nueva colaboración de Angelique y Julhey

El lanzamiento llega acompañado de un video musical realizado por Camilo Puello

Fatman

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Fatman Company presenta “JAQUE”, el nuevo sencillo de Angelique y Julhey, una colaboración que fusiona sonidos urbanos contemporáneos, sensualidad y una historia donde el deseo y el orgullo se enfrentan en un juego de seducción.

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Bajo la producción musical de Dímelo Shark, la canción destaca por sus melodías contagiosas y una propuesta inspirada en el ajedrez y los juegos de cartas. El lanzamiento llega acompañado de un video musical realizado por Camilo Puello, que complementa el concepto visual y la identidad artística de esta producción.

Con este lanzamiento, Fatman Company continúa apostando por el talento y las nuevas propuestas musicales, impulsando proyectos que buscan conectar con nuevas audiencias y conquistar escenarios nacionales e internacionales.

“JAQUE”: una partida de seducción donde nadie quiere perder.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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