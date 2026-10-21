“Este centro de pensamiento se debió entregar en diciembre del 2025″ denuncia lideresa de San Andrés

En el programa de 6AM W, Jacqueline Howard, lideresa de la isla de San Andrés, pasó a denunciar un centro de pensamiento que lleva casi un año sin brindarles una respuesta concreta, que iba a brindar educación a cientos de jóvenes que no pueden acceder fácilmente a una universidad.

Jacqueline comenta que este centro de pensamiento lo esperaban con mucha ilusión y que además tenían un ultimátum el pasado 10 de septiembre, fecha la cuál no cumplieron.

“Tenemos el Infotep, que es un centro de instituto técnico, tenemos a distancia la Universidad Nacional con una sede acá, con una limitación de carreras y tenemos también el SENA, qué bueno que pudiéramos fortalecer al SENA, a mí de las entidades más importantes del gobierno me parece que es el SENA, pero desafortunadamente los chicos no tienen nada que hacer, no hay oportunidades, no hay ofertas, entonces se trata de hacer un llamado de atención a la institucionalidad”. Aseguró.

Comenta que el gran error de la falta de atención a la isla es “el mal manejo del ejercicio político es lo que nos tiene sumidos en esto que estamos, porque la gente que invierte tanto dinero para elegirse a los cargos de elección popular, es gente que tiene que regresar y llega ahí a recuperar la inversión y terminamos nosotros todos pagando esa inversión que ellos hicieron”.

Por último, pide que el Gobierno actual no los abandonen que aprovechen este momento para apoyarlos y resolver todo lo que esta pasando.

De los diez mil millones de pesos que cuesta esta obra, ya se han dado siete mil millones, es por esto que la lideresa comenta ”estamos tomados y prácticamente secuestrados por el mal manejo del ejercicio político. Muy triste, muy triste todo lo que pasa".

Escuche la entrevista completa aquí:

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