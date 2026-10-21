Enviaron a prisión a dos hombres señalados de agredir a sus madres en Cartagena

Dos hombres señalados de agredir a sus madres fueron enviados a centros carcelarios por decisión de jueces de control de garantías en Cartagena, Bolívar, tras las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

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El primer caso involucra a un hombre de 36 años que, presuntamente, agredía de manera reiterada física, verbal y psicológicamente a su madre y a sus dos hijas, en ocasiones bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

El episodio más reciente ocurrió el pasado 11 de mayo, cuando el procesado habría lanzado objetos contundentes contra la vivienda de su madre, de 62 años, y la habría intimidado con un arma blanca. Ante la situación, la mujer abandonó su residencia y alertó a las autoridades.

Al regresar, encontró que su hijo presuntamente había provocado un incendio que consumió el inmueble. La investigación permitió solicitar una orden de captura contra el señalado agresor, quien fue detenido el 7 de octubre en el barrio Bellavista por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

El segundo caso corresponde a un hombre de 29 años, investigado por agredir presuntamente a su madre, de 46 años. Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre, cuando habría llegado a la vivienda de la mujer, la insultó y lanzó piedras contra la fachada. La Policía lo capturó en flagrancia.

La Fiscalía imputó a ambos procesados el delito de violencia intrafamiliar agravada. Ninguno aceptó los cargos.