Detenido ‘Joselito’ en Mompox con una escopeta sin documentación

Parece que a ‘Joselito’ no le bastaban los problemas que ya había tenido con la justicia. Esta vez, el hombre de 31 años volvió a encontrarse frente a frente con los uniformados de la Policía Nacional, quienes le pusieron las esposas tras hallarle una escopeta calibre 12 en el Distrito de Mompox.

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El procedimiento se desarrolló en el barrio Primero de Julio el Viejo, donde integrantes de la Zona de Atención Policial adelantaban actividades de vigilancia, registro y control para contrarrestar los delitos que afectan la tranquilidad de los habitantes.

Durante la intervención, los policías encontraron en poder del sospechoso un arma de fuego tipo escopeta, acompañada de dos cartuchos sin percutir. Ante esta situación, procedieron a capturarlo por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Pero la sorpresa llegó cuando los uniformados consultaron sus antecedentes judiciales. Según los registros, alias ‘Joselito’ acumula 16 anotaciones relacionadas con tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, hurto y fuga de presos. ¡Una hoja de vida judicial bastante movida!

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, ocho anotaciones corresponden a delitos relacionados con estupefacientes, cinco a armas de fuego, dos a diferentes modalidades de hurto y una a fuga de presos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos procedimientos para prevenir hechos que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.

“Continuamos fortaleciendo los controles en los barrios y sectores de nuestros municipios para retirar de circulación las armas de fuego ilegales. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la tranquilidad de las familias bolivarenses y actuar de manera contundente contra quienes ponen en riesgo la convivencia y la seguridad”, señaló el oficial.

Con esta captura, la Policía Nacional reafirma su ofensiva contra el porte ilegal de armas y las diferentes manifestaciones del delito en Mompox, al tiempo que invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencia 123.