Coosalud giró más de $1,1 billones a hospitales y clínicas del país

La EPS Coosalud informó que giró más de $1,1 billones a hospitales, clínicas y otras instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) en Colombia, como parte del plan de choque impulsado por el Gobierno nacional para fortalecer la atención de sus afiliados.

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De acuerdo con el balance divulgado por la entidad, los recursos llegaron a más de 1.000 instituciones de salud. Del total, $920.945 millones correspondieron al régimen subsidiado, $149.366 millones a compensaciones del régimen contributivo y $50.109 millones a presupuestos máximos.

En cuanto a los giros recientes, Coosalud reportó pagos por $522.328 millones durante septiembre y otros $547.642 millones en lo corrido de octubre, con el objetivo de contribuir a la continuidad de los servicios médicos y a la operación de su red de prestadores.

“Desde la asignación de la nueva interventoría por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, la prioridad se concentra en reanudar y reactivar el flujo de recursos hacia clínicas, hospitales y demás prestadores”, señaló Felipe Molina, interventor de la EPS.

Coosalud reportó avances en tutelas

La entidad también presentó resultados relacionados con el cumplimiento de órdenes judiciales para garantizar el derecho a la salud. Según las cifras reportadas, el indicador de cumplimiento de fallos pasó del 38 % al 50,49 %, mientras que el de incidentes de desacato aumentó del 55 % al 64,52 %.

Asimismo, informó que las admisiones semanales de tutelas disminuyeron un 23 %. Para avanzar en la prestación de los servicios ordenados por los jueces, la EPS trabaja con 15 instituciones prestadoras que registran una alta generación de estas acciones judiciales.

El plan de choque busca mejorar el flujo de recursos, fortalecer la gestión institucional y garantizar la atención de los más de tres millones de afiliados de Coosalud.