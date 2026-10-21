Controversia por unidad móvil de RTVC: cuestionan presuntos sobrecostos y fallas técnicas

En los micrófonos de 6 AM W, el ingeniero Carlos Fernández, gerente de CEL, una empresa de telecomunicaciones que ha representado marcas muy importantes, dialogó sobre que está pasando con la adquisición de una unidad móvil que RTVC, su utilidad y estado actual del equipo.

Uno de los principales puntos de discusión es la investigación sobre posibles sobrecostos en la contratación, que ha generado dudas sobre los recursos destinados a la compra de la unidad móvil y las condiciones en las que se llevó a cabo el proceso.

Otro aspecto que ha generado debate es el impacto de la planta eléctrica en la unidad móvil, este componente ha puesto sobre la mesa preguntas técnicas relacionadas con su funcionamiento y las posibles implicaciones para la operación del equipo.

“Generalmente una producción con una unidad móvil de esta magnitud se planea con días de anticipación, se ve dónde se va a tomar la energía, si la entidad donde se va a hacer la transmisión o el sitio no tiene energía, pues se lleva a una planta, pero antes toca preguntarse si la planta va a alimentar otros equipos como un flyaway o como unos sistemas de iluminación o algunos sistemas de amplificación, porque eso corresponde a la magnitud de la producción”. Afirmó Fernández.

También, recalca la seriedad y el compromiso que su empresa ha representado durante tantos años, “en años que llevamos de actividad profesional, llevamos 48 años exactamente, jamás hemos tenido ni un sí ni un no con nuestros clientes. Hemos suministrado para RCN, Caracol, TV, Telemedia, Inter y Antioquia, bueno, y un sinnúmero de empresas, y jamás hemos tenido ninguna dificultad internacionalmente, exportamos las unidades móviles también, y en todas partes hemos cumplido”.

Además comenta que la planta energética es un instrumento aparte de unidad móvil y se necesita la planta donde no tienen energía que generalmente el uso y la producción de la misma, requiere días de anticipación para movilizarla y poder asegurarla desde donde se va a tomar la energía, todo eso según asegura el ingeniero conlleva tiempo y planeación.

Por último, Fernández, comenta que esta tranquilo, si el Gobierno quiere entrar a investigar que lo haga, puesto que para establecer el alcance de las posibles irregularidades, será necesario conocer los resultados de las investigaciones, las evaluaciones técnicas y las explicaciones de la administración de RTVC frente a los señalamientos.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 13:41 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: