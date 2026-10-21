Cartagena gestionó más de 28.000 trámites de licencias de conducción en 2026

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), gestionó 28.412 trámites de licencias de conducción entre enero y octubre de 2026, según el balance presentado por la entidad.

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Del total, 11.847 correspondieron a expediciones por primera vez, 14.721 a refrendaciones, 1.416 a duplicados y 428 a recategorizaciones.

El organismo también informó que, durante los operativos de control realizados en lo corrido de la actual administración, se impusieron más de 10.000 comparendos a conductores que circulaban sin licencia. Estas acciones buscan verificar el cumplimiento de las normas de tránsito e identificar comportamientos que representan riesgos para la seguridad vial.

“La licencia de conducción no es un simple documento: acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos para conducir y representa un compromiso con la seguridad propia y la de los demás actores viales”, explicó José Ricaurte, director del DATT.