Cartagena gestionó más de 28.000 trámites de licencias de conducción en 2026
El DATT reportó más de 10.000 comparendos por conducir sin licencia durante los operativos de control
La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), gestionó 28.412 trámites de licencias de conducción entre enero y octubre de 2026, según el balance presentado por la entidad.
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Del total, 11.847 correspondieron a expediciones por primera vez, 14.721 a refrendaciones, 1.416 a duplicados y 428 a recategorizaciones.
El organismo también informó que, durante los operativos de control realizados en lo corrido de la actual administración, se impusieron más de 10.000 comparendos a conductores que circulaban sin licencia. Estas acciones buscan verificar el cumplimiento de las normas de tránsito e identificar comportamientos que representan riesgos para la seguridad vial.
“La licencia de conducción no es un simple documento: acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos para conducir y representa un compromiso con la seguridad propia y la de los demás actores viales”, explicó José Ricaurte, director del DATT.