Cartagena evaluó su capacidad de respuesta durante el Simulacro Nacional 2026

La jornada fue coordinada en el territorio por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), en el marco del ejercicio liderado a nivel nacional por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Como parte de las actividades, se realizaron dos ejercicios prácticos en los barrios Policarpa y Pasacaballos. En el primero, se simuló el colapso parcial de una estructura que afectó a una familia residente en un segundo piso, con tres personas lesionadas. También se recreó el rescate de un hombre involucrado en un accidente vehicular y de un canino.

En Pasacaballos, el ejercicio consistió en la caída de un árbol dentro de una institución educativa, que ocasionó daños en un aula y dejó tres estudiantes lesionados. Los afectados fueron trasladados al puesto de salud, mientras los demás alumnos fueron evacuados preventivamente.

En los simulacros participaron organismos de socorro y entidades como la Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, UMATA, DADIS, DIMAR, Guardacostas, COMBAS y DATT, además de las empresas Ecopetrol y Traso.

Durante la tarde, la Sala de Crisis de la OAGRD desarrolló una simulación institucional basada en un reporte de presencia de hidrocarburos con posibles afectaciones en zonas costeras. El ejercicio permitió evaluar el intercambio de información, la toma de decisiones y la coordinación entre las entidades involucradas.

Según la Alcaldía de Cartagena, estas actividades permitieron identificar oportunidades de mejora en los procedimientos de respuesta y fortalecer la preparación de la ciudad ante posibles emergencias.